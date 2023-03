General Motors a inventé une technologie innovante pour rendre les écrans tactiles autonettoyants

Ayant frôlé la faillite quelques années auparavant, General Motors est loin de refléter l’image de la réussite américaine en matière de construction automobile ou d’innovation. Aujourd’hui, la marque essaie de reprendre des couleurs en réduisant son groupe à quatre marques automobiles (alors qu’elles étaient quatorze à leur apogée). Sur le chemin de sa nouvelle ascension, elle dévoile aujourd’hui une nouvelle technologie adaptée aux écrans dont le brevet (numéro : 11579340) vient d’être accordé. Il s’agit d’un système d’autonettoyage qui élimine la saleté laissée sur les écrans.

Une nouvelle expérience pour les conducteurs

Évidemment, les conducteurs seront les premiers à se réjouir de cette nouvelle technologie. En effet, la majorité des véhicules modernes sont, de nos jours, tous dotés d’écrans tactiles. Il suffit parfois d’un petit effleurement pour y laisser des traces. Sans un petit coup de nettoyage manuel, les empreintes finissent par voiler certaines informations sur l’écran. Le constructeur automobile apporte ainsi une solution innovante à ce problème. Le brevet correspondant à cette invention est intitulé « Système d’autonettoyage pour écrans utilisant des diodes électroluminescentes émettant une lumière violette invisible ». D’ici peu, les chiffons et les lingettes nettoyantes ne serviront peut-être plus à rien puisque les écrans de véhicules se nettoieront d’eux-mêmes.

Micro-LED violette et photocatalyseur

À la base de ce système : des pixels violets et un photocatalyseur invisibles recouvrant la dalle tactile. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu’un écran est composé de minuscules unités d’affichage appelées pixels. À l’intérieur d’un pixel, on a trois filtres de différentes couleurs : rouge, vert et bleu. GM prévoit donc d’ajouter une quatrième couleur à cette liste, le violet. L’idée serait de reproduire un rayonnement ultraviolet semblable à celui contenu dans la lumière du soleil.

Concernant le photocatalyseur, il s’agit d’un matériau spécial qui va revêtir la dalle tactile. Comme il est transparent, sa présence ne modifiera en rien l’apparence de l’écran. Sous l’action du rayon UV, le matériau devient super-hydrophile, c’est-à-dire qu’il devient absorbant. Il se sert alors des molécules d’eau présentes dans l’air pour former une couche fine d’eau à la surface de l’écran. Ce procédé chimique déclencherait finalement l’élimination des différentes saletés telles que les traces de doigts, les corps gras, la poussière, etc.

Une technologie pour tous les écrans

Évidemment, cette invention n’est pas uniquement dédiée qu’aux écrans tactiles des véhicules. Elle s’applique parfaitement aux autres dispositifs pouvant recevoir les deux principaux éléments : le photocatalyseur et les LED violettes. Dans le descriptif du brevet, les autres appareils compatibles avec cette technologies sont : « les ordinateurs, les appareils mobiles, les kiosques, les téléviseurs, les guichets automatiques et les appareils électroménagers ». Rappelons que pour le moment, le système est toujours en phase de développement. On ignore encore quel avenir lui est réservé, surtout qu’une autre solution pratique est actuellement disponible sur le marché : le revêtement oléophobe. Ce dernier sert également à réduire les empreintes laissées sur l’écran.