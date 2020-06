ZenZoe, l’étonnant robot autonome de désinfection par rayonnement Ultra-violet

Et si la désinfection des surfaces passait par un robot ? Plus de risque de contamination pour la personne en charge du nettoyage. Un accès aux moindres recoins et ce quelque soit la surface à nettoyer ! C’est ce que propose la technologie germano-espagnole ASTI Mobile Robotics et BOOS Technical Lighting avec le robot ZENZOE.

Combattre la Covid 19 est son seul objectif. Il a d’ailleurs déjà fait ses preuves dans l’hôpital de Burgos (Espagne) et désinfecté 3000 m² de surface ! C’est peut-être dans ce robot que ce trouve notre sécurité sanitaire. Présentation de ZENZOE.

99.99% de la charge virale de la Covid 19 éliminée !

ZenZoe est l’outil idéal pour les locaux professionnels qui accueillent un nombreux public comme les hôpitaux, bien sûr. Mais, également les salles de sports, espaces de bureaux ou immenses centres commerciaux.

Comment fonctionne ZenZoe ?

Le robot est en mouvement permanent et possède des lampes à ultra-violet. Les UV permettent d’éliminer les bactéries et résidus de virus dans l’air ambiant mais également sur les surfaces. Il peut désinfecter en continu et en un minimum de temps. Horizontales ou verticales, aucune surface ne lui résiste.

Crédit photo : ZENZOE

Concrètement, il émet une radiation lorsqu’il se déplace et élimine les charges virales et bactériologiques des virus présents. Grâce au design exclusif des lampes permet l’accès à toutes les zones, même les plus infimes. De plus le rayonnement Ultra-Violet est une technique respectueuse de l’environnement. Elle n’est absolument pas toxique contrairement aux produits de désinfection chimiques habituellement utilisés.

Un procédé approuvé !

L’Institut National de la Technologie Aerospatiale, en collaboration avec l’Unité d’Urgence Militaire (UME) a validé le procédé du ZenZoe pour une utilisation dans les lieux publics. Avec le ZenZoe, on se rend compte combien les nouvelles technologies peuvent devenir indispensables… Certes ce robot remplacera forcément une équipe entière d’entretien, mais personne ne prendra aucun risque et les locaux seront aseptisés ! On valide le ZenZoe !