Marc Zerad nous présente le Holo-MZ, l’hologramme qui signe la fin des boutons physiques dans les ascenseurs

Nous y sommes ! La deuxième phase de déconfinement a été annoncée jeudi par Edouard Philippe, premier ministre. La fameuse barrière des 100 km n’existe plus. Nous pourrons donc nous rendre où bon nous semblera à partir du 2 juin. Pourtant, ce n’est pas pour cela que le virus ne circule plus et il va falloir continuer à être vigilant !

Et il va aussi falloir continuer à innover pour rendre nos lieux publics plus sûrs ! C’est exactement ce que propose MZ Technologie, une jeune entreprise française avec l’HOLO BOX, un hologramme actif pour que les ascenseurs soient réellement sans contact… Ce procédé signe la fin des boutons que tout le monde touche à longueur de temps. Et c’est une excellente nouvelle !

L’Holo Box c’est quoi ?

Ce petit boitier est un panneau de commande sans contact pour les ascenseurs. Destiné aux hôpitaux et lieux publics, forts vecteurs de bactéries, il permet de commander l’ascenseur sans jamais toucher le boitier de commande. On le dirait sorti d’un film de science-fiction, pourtant il est bien réel… Lorsque l’Holo Box s’active, un petit clavier virtuel est projeté en l’air… Il suffit d’appuyer sur la touche virtuelle de l’étage souhaité pour s’élever !

Plusieurs années de développement ont été nécessaires. Et avec la crise actuelle, tout s’est accéléré pour l’Holo-Box, il est désormais disponible. Vous pouvez contacter la société MZ Technologie dans la rubrique contact du site internet, pour une demande d’essai notamment. Nous avons interrogé Marc Zerad, co-fondateur de MZ Technologie :

Pouvez-vous vous présenter ?

MZ Technologie est une entreprise française créée en mai 2020 par Marc et Jonathan Zerad, deux frères, qui souhaitent s’engager pour construire le monde d’après en proposant des solutions innovantes sécurisantes au service de la santé.

Parlez-nous de votre projet ?

Nous développons et distribuons en France une technologie innovante basée sur l’hologramme actif : il est possible d’activer un clavier virtuel, une image projetée dans l’air avec le doigt, sans toucher aucune surface. Un capteur reconnait la position du doigt et active le clavier. Aujourd’hui, cette technologie est développée pour les panneaux de commande des ascenseurs, c’est le moyen de transport le plus utilisé au monde et il est souvent considéré comme un nid à bactéries par ses utilisateurs !

Crédit photo : MZ Technologie

Comment vous est venue cette idée ?

Qui n’a jamais essayé d’appuyer sur un bouton d’ascenseur avec une clé ou son coude ? Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire, et avec mon frère Jonathan, Docteur en Génie électrique et électronique, nous avons décidé de développer cette technologie en France. Avec la pandémie, le projet s’est accéléré et nous avons commencé avec le panneau de commande pour les ascenseurs, en pensant à l’utilité que cela aurait pour les hôpitaux ou autres ascenseurs dans les lieux publics pour casser les chaînes de contamination.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Nous avons avant tout envie de nous engager pour la vie d’après, de participer à la construction d’un monde plus sûr, plus sécurisant.

Un mot de la fin pour conclure ?

Nous travaillons déjà au développement de la technologie pour des distributeurs automatiques ou des bornes libre-service pour les gares ou stations de métro. Nous sommes persuadés que cette technologie c’est l’avenir du sans contact.

Une innovation française et de nombreux avantages :

Sécurisant : le dispositif sans aucun contact évite de toucher le support ou de posséder un objet pour appuyer sur les commandes. Rappelons que les mains transmettent la plupart des virus, il est donc primordial de faire évoluer ces panneaux de commande vers du sans contact.

Aucune collecte de données, Holo-Box n’est pas un objet connecté ! Il ne nécessite donc aucune connexion et ne peut récupérer aucune donnée.

Aucune émission d’onde.

Installation facile sur les panneaux de commandes existants. Il est compatible avec tous les modèles d’ascenseurs.

Deux versions disponibles : en applique et encastrable.

La crise sanitaire permet de voir naître des innovations utiles qui deviendront essentielles pour notre futur. Holo-MZ fait partie de ces innovations qui seront notre quotidien dans quelques années.