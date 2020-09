Le saviez-vous ? De nombreux boutons du quotidien ne servent strictement à rien, ce sont des « boutons placebo »

Comme tout le monde lorsque vous traversez un carrefour, vous appuyez sur le bouton pour que le feu passe au rouge et que les voitures s’arrêtent ! Comme tout le monde, vous appuyez sur le bouton pour maintenir la porte de l’ascenseur ouverte ! Saviez-vous que ces boutons ne servaient en fait… à rien !

Ils sont ce que l’on appelle des boutons placebo ! Comme pour les médicaments placebo, ces boutons existent pour « rassurer » mais n’ont aucune incidence sur l’appareil. D’après Ellen J. Langer, professeur de psychologie à Harvard, ces boutons donnent l’illusion du contrôle et diminuent donc le stress des utilisateurs.

Le bouton du feu rouge !

Pour ce bouton-là, certains sont utiles, notamment pour les feux clignotants orange, qui ne passeront au rouge qui si le bouton est actionné. En revanche, pour les carrefours classiques avec feux verts et rouges, les boutons ne déclenchent rien du tout ! Le feu change bien de couleur, mais uniquement dans le processus classique. Appuyer sur le bouton n’aura pas pour conséquence de le faire passer plus vite au rouge !

Photo de frantic00 / Shutterstock

A Paris, les boutons sont désactivés la journée mais utiles la nuit. Les feux sont contrôlés par de petits ordinateurs dans les armoires. Ceux-ci comptent le nombre de véhicules pour passer du vert à l’orange puis au rouge… Imaginez s’il devait recompter à chaque fois que quelqu’un appuie sur le bouton !

Le bouton de l’ascenseur !

Si le bouton pour ouvrir les portes permet bien de rouvrir l’ascenseur pour laisser monter un retardataire, celui pour fermer les portes ne sert à rien. Karen W. Penafiel, directrice générale de National Elevator Industry confirme que cette fonction a été désactivée dans les années 90. Les portes doivent rester ouvertes suffisamment longtemps pour laisser entrer une personne à mobilité réduite, il n’est donc pas possible de diminuer le temps d’ouverture des portes.

Les thermostats !

On vous a installé un thermostat dans votre bureau personnel ? Et vous imaginez pouvoir gérer la température de votre chauffage ? Selon Archnews, un site spécialisé en installation de chauffage, la plupart des thermostats individuels seraient en fait… factices expliquait le site rtbf.be.

Photo de Lolostock / Shutterstock

On ne sait pas trop pourquoi ces boutons placebo subsistent mais ils permettraient de réduire le stress des utilisateurs. En ayant l’impression de contrôler la machine, les temps d’attente seraient plus faciles à vivre pour l’usager ! La prochaine fois que vous vous énervez sur un bouton au feu rouge, dites-vous que vous gaspillez de l’énergie pour rien, il ne passera pas plus vite au rouge de toute façon !