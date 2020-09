Chine : des caméras de reconnaissance faciale aux passages piétons pour sanctionner les passants qui traversent au rouge

Être piéton dans une grande ville peut parfois se révéler dangereux ! Pour une fois, n’incriminons pas les automobilistes mais les piétons… Ces piétons qui traversent alors que leur feu est rouge, ceux qui marchent nonchalamment sur la chaussée. Vous avez aussi les piétons qui traversent en diagonale et de préférence hors des passages piétons…

Bref les automobilistes sont parfois indisciplinés mais les piétons ne sont pas en reste ! En Chine, depuis quelques années maintenant, de grandes villes ont instauré des passages piétons à reconnaissance faciale… Gare à ceux qui traversent au rouge ! Explications.

Concrètement lorsqu’un piéton s’avise de traverser au rouge, la reconnaissance faciale entre en action… Le piéton est filmé, puis son visage est affiché à la vue de tous avec parfois son nom et ses coordonnées ! Certaines villes vont encore plus loin en diffusant instantanément la photo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo récente de Justine Jankowski, Journaliste de France Télévision prouve que la mesure est toujours en vigueur à Shangaï :

#shanghai : des caméras de reconnaissance faciale aux passages piétons pour filmer et punir les passants qui oseraient traverser au rouge #bigbrother #china pic.twitter.com/A4NlxYkUXK — Justine Jankowski (@JustineJankows1) August 20, 2020

Le système prévoit aussi des sanctions pour les piétons contrevenants à choisir parmi :

Une amende de 3 dollars

Un cours de code de la route d’une demi-heure

Aider les policiers 20 minutes dans la circulation

Attention à la récidive : 15 dollars sans option ! Dans certaines régions, les sanctions peuvent aller jusqu’à augmenter les assurances des piétons ou enlever des points de retraite au fautif ! Les bailleurs et employeurs peuvent être également informés du manquement de leur locataire ou employé !

L’insécurité routière explose en Chine

En France, ce genre de « surveillance rapprochée » ne serait probablement pas possible sans déclencher d’émeutes ! Dans la province de Shandong, ce sont plus de 7000 personnes qui traversent n’importe comment et les accidents qui en découlent sont nombreux. Sur un seul carrefour muni de ce dispositif, les piétons distraits sont passés de 2000 à 20 par jour ! Le constat et l’efficacité sont sans appel ! C’est peut-être très restrictif et extrême, mais cela a au moins le mérite de fonctionner…