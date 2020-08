Connaissez-vous le « slow working » pour une rentrée efficace et sans stress ?

Pour certains, l’heure de la rentrée va bientôt sonner ! Et cette rentrée professionnelle se fera peut-être dans votre salon. Même si la reprise était annoncée, nous ne sommes désormais plus sûrs de rien. Paris et les Bouches-du-Rhône viennent de passer en zone active concernant le virus et il se pourrait que de nouvelles restrictions tombent.

Et certains continueront de télétravailler ou retourneront au bureau ! Mais il va falloir vous organiser pour ne pas perdre pied et ne plus travailler dans l’urgence ! Et si vous adoptiez le « Slow Working » pour rester productif sans stress ?

Devant la montagne de dossiers qui attendront sagement sur les bureaux des vacanciers ou dans leur boîte mail, il va falloir gérer. Le travail est la principale source de stress, il faut aller vite, traiter les dossiers dans l’urgence et… faire des heures supplémentaires ! Certains restent plus tard, arrivent plus tôt, ne prennent pas de pause ! Et pourtant la productivité n’est pas toujours au rendez-vous !

Apprendre à travailler intelligemment !

Travailler à outrance ne donne jamais de bons résultats qualitatifs. Économiser son énergie, prendre des temps de repos et cloisonner son travail semble beaucoup plus productif. Il faut trouver le juste milieu entre le temps pour travailler et celui pour se reposer. C’est l’alternance de ces deux temps qui permet de travailler efficacement. Certains psychologues conseillent même de procrastiner pour développer efficacité et créativité.

Les pauses sont sacrées !

Si vous travaillez sans jamais faire une pause, vous n’êtes plus efficace au bout de quelques heures même si vous pensez l’être. Votre cerveau a besoin de déconnecter environ 5 à 10 minutes toutes les 90 minutes de travail. Dans certains secteurs, il est difficile de prendre ces temps de pause, mais il est toujours possible de s’isoler 60 secondes pour fermer les yeux… et respirer… Ne négligez pas les temps de répit, ils sont primordiaux pour tenir dans la durée !

