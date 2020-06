Confiné chez lui, cet entrepreneur de Blagnac créé un bureau en carton, pratique, pliable et écologique !

Nous vous expliquons souvent que le confinement n’a pas eu que des effets néfastes sur notre manière de vivre. Le télétravail a été largement privilégié pendant ces 55 jours et perdure encore pour certains. Pourtant organiser en urgence un espace de travail à la maison n’est pas toujours simple.

Tout le monde ne possède pas un réel bureau à la maison ! Philippe Mas, un concepteur et designer de meubles en carton de Blagnac (31) s’est lui-même retrouvé confronté à ce problème ! Dans l’obligation de fermer son entreprise du jour au lendemain, il en a profité pour travailler sur un concept de bureau en carton pratique et solide !

L’organisation du télétravail demande quelques aménagements et parfois un peu de place ! Modularche, cette entreprise de Haute-Garonne, a décidé d’agir. Non seulement, il leur fallait rebondir et s’assurer un revenu potentiel pendant cette fermeture forcée, mais aussi trouver l’idée qui ferait gagner du temps et de la place aux télétravailleurs !

C’est ainsi qu’est né le bureau modulable en carton. Grâce à la disponibilité du seul sous-traitant restant ouvert, Philippe Mas a conçu un bureau modulable constitué d’un plateau robuste de 7 mm et de deux pieds. Depuis le bureau de base s’est enrichi de support pour smartphone et tablette, ainsi que d’étagères de rangement. Trois parties emboîtables et pliables et le bureau est monté ! Le gros avantage de ce type de meubles d’appoint, c’est quand même de pouvoir le plier une fois le télétravail terminé…

Crédit photo : Modularche

Dans un premier temps Philippe Mas destinait son bureau aux professionnels. Aujourd’hui, il souhaite étendre le marché aux particuliers, aux étudiants et aux coworkers ! N’oublions pas le côté écologique du carton qui se recycle sans aucun problème et ne pollue pas la Nature.