Briket : un meuble en pommes de terre et en sciure qui devient du bois de chauffage en fin de vie

Cet hiver, nous vous avions parlé à maintes reprises du bois de chauffage. Nathalie avait notamment expliqué que certaines palettes pouvaient être utilisées comme bois de chauffage, mais que les vieux meubles étaient déconseillés. Nous étions plus de 7 millions à nous chauffer au bois, selon l’ADEME, l’hiver dernier, et cela devrait encore augmenter. Néanmoins, il sera toujours impossible de brûler vos vieux meubles, sauf si vous optez pour le Briket, l’invention d’un designer suisse, Renaud Defrancesco, qui casse les idées reçues. En effet, il est à l’origine d’un étrange tabouret, fabriqué avec des restes de pommes de terre, et de la sciure. Découverte.

Un tabouret en pomme de terre, vraiment ?

Le Briket ressemble à un tabouret classique, même s’il dispose de neuf pieds au lieu des quatre habituels. Ce n’est pas un tabouret de bar, mais plutôt un petit tabouret de 43 cm de haut seulement, de forme carrée puisqu’il mesure 29 cm de large et 29 cm de long. Les neuf pieds sont plutôt massifs et se cachent évidemment sous l’assise, qui est une épaisse planche de bois. La conception est plutôt minimaliste, le design étant à l’appréciation de chacun. Son secret ? Le Briket est fabriqué à partir de pommes de terre et de sciure de bois. En fin de vie, vous ne l’apporterez pas à la déchetterie ou en recyclerie, mais le découperez et l’utiliserez comme bois de chauffage.

Un meuble à brûler, pourquoi pas ?

Comme nous vous le répétons chaque hiver, les meubles, qu’ils sont peints ou vernis, ne sont pas considérés comme du bois de chauffage. Les peintures et les vernis contiennent des produits chimiques, qui, en brûlant, dégagent des fumées nocives pour la santé et pour l’environnement. Le Briket, sauf si vous décidiez de le peindre, est fabriqué à partir de deux matières naturelles : la pomme de terre et la sciure de bois. Il ne comporte ni métal, ni produits chimiques et ressemble, en termes de composition, à celle des granulés de bois. Le designer envisage désormais de produire son tabouret à grande échelle, pressentant peut-être un succès commercial. De plus, les coûts de fabrication sont faibles puisque les matières premières sont récupérées et qu’il suffit d’une simple presse, comme pour les pellets, pour le mouler.

Un étonnant concept

« Le processus de fabrication des meubles est à la fois simple et neutre pour l’environnement », explique Renaud Defrancesco. Pour le fabriquer, « les déchets de bois sont compressés aux côtés des pommes de terre, un autre composant naturel qui n’est pas entièrement consommé par l’industrie alimentaire ». Néanmoins, étant conçu avec des « matières vivantes », il faudra encore quelques savants mélanges pour obtenir la matière parfaite, qui ne moisit pas, et qui ne s’altère pas avec le temps. Le designer envisage de fabriquer quelques autres objets en « bois de pommes de terre » afin de tester la résistance et la durabilité. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site du designer : Renaud Defrancesco Studio. Que pensez-vous de cet étonnant concept ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .