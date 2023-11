Vous aimez sillonner les rues de vos villes respectives à vélo et redécouvrir leurs trésors cachés ? C’est plutôt une excellente idée. Toutefois, dans certains quartiers ou dans certaines villes, il faut avoir le cœur bien accroché ! Prenons Paris, notamment le quartier de Montmartre, qui découragera probablement de nombreux cyclistes. Le 18ᵉ arrondissement, sa place du Tertre ou son quartier des Abbesses, est magnifique, mais qu’il est fatigant à arpenter ! À vélo, c’est presque mission impossible de s’attaquer à toutes les pentes qui s’y trouvent. Ou alors, il faut avoir gagné le Tour de France, et l’étape du col du Galibier ! En Norvège, dans la ville de Trondheim, ils ont la solution : un ascenseur à vélo ! Original, mais particulièrement génial. Découverte.

Un ascenseur pour vélos, vraiment ?

Cette étonnante invention a été baptisée The Trampe bicycle lift ou Sykkelheisen Trampe en norvégien. Inventée par Jarle Wanwik en 1993, cela fait donc 30 ans qu’elle existe et utilisée chaque jour à Trondheim, en Norvège. Le système de levage pour vélos a été développé par l’entreprise Skirail, pour une pente de 20 % (1:5) sur une longueur de 130 m. Il permet aux cyclistes de grimper cette pente à une vitesse de 7 km/h environ et se situe le long du trottoir de Brubakken à Bakklandet. En 2013, The Trampe bicycle a même été modernisé par l’inventeur et rebaptisé CycloCable. C’est un genre de téléski, mais pour vélos ! Original et pratique, non ?

Comment emprunter The Trampe bicycle ?

Nous aurions pu nous attendre à ce que l’usage de cette invention soit payant. Il n’en est rien, tout est complètement gratuit et en libre accès pour les habitants et les nombreux touristes qui l’empruntent chaque jour. L’utilisation ne nécessite aucune compétence particulière de la part des utilisateurs. Lors de l’embarquement, le pied droit doit être positionné sur le point de départ, tandis que le pied gauche demeure sur la pédale du vélo. Après avoir enclenché le bouton de démarrage, l’utilisateur est propulsé vers l’avant et un repose-pied émerge. Cependant, de nombreux cyclistes ne maintiennent pas leur jambe droite tendue et sont souvent victimes de chutes. L’ascenseur peut transporter cinq personnes à la fois et peut aussi être utilisé par tous les autres véhicules (trottinette, poussette, scooter, etc.)

Comment le Trampe bicycle a-t-il été conçu ?

À ses débuts, le système initial se composait d’un rail au sol et d’une série de petites pédales motorisées se déplaçant le long de ce rail. Les coureurs n’avaient qu’à poser un pied sur la pédale et étaient ainsi propulsés vers le haut. En 2013, le système a été entièrement repensé et relancé sous le nom de CycloCable par la société d’ingénierie française SKIRAIL, filiale du groupe POMA. La nouvelle conception a intégré des améliorations significatives en matière de sécurité et de capacité, garantissant une utilisation plus fiable et plus efficace.

Les mécanismes ont été optimisés pour prévenir l’usure due à une utilisation continue et aux conditions météorologiques. Depuis son introduction, le Trampe est devenu une attraction locale incontournable et un outil précieux pour les cyclistes, facilitant la montée d’une des pentes les plus abruptes de la ville. De nombreuses villes ont apparemment manifesté de l’intérêt pour cette drôle d’invention, mais peu semble être passé à l’action. Pourtant, c’est génial, non ? Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .