Lift Caddy : l’invention d’un porte-vélo avec élévateur électrique pour transporter les vélos plus facilement

Les vélos électriques ont été inventés pour faciliter les déplacements urbains et rouler « propre » dans l’optique de ne pas engendrer de pollution supplémentaire. Cependant, ils séduisent de plus en plus les amoureux des balades dans la nature. Puisqu’ils sont électriquement assistés, ils permettent d’accéder à des territoires encore inconnus qui sont difficilement accessibles à la seule force des muscles. Les vélos électriques actuels posent néanmoins un problème : ils sont lourds, voire très lourds. Aussi, les soulever pour les installer sur les portes vélos classiques requiert beaucoup de force. Un Canadien du Vernon a inventé et commercialisé le Liftcaddy, un ascenseur pour vélo électrique dans l’objectif de répondre à cette problématique. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Sean Hannigan vit au Canada, dans la région de l’Okanagan, située dans le sud de la Colombie-Britannique. Cette région très vallonnée procure des paysages époustouflants, mais difficilement accessibles par les sentiers de la vallée. En réalité, il faut une certaine endurance pour pouvoir profiter de ce que la nature canadienne offre aux courageux ! L’inventeur se dit alors qu’il serait commode de pouvoir emporter son vélo électrique sur sa voiture, afin d’explorer la nature environnante.

Lors de ses propres balades à vélo, il constate que de nombreux propriétaires de vélos électriques peinent à installer leur lourd vélo sur leur porte-vélo. Il se lance alors dans une invention afin de répondre à ce problème et le Liftcaddy naît de ce simple constat. Comme pour de nombreuses inventions, on peut se demander pourquoi personne n’y a jamais pensé auparavant, tant c’est intelligent et utile !

Le LiftCaddy, qu’est-ce que c’est ?

Pour faciliter le « portage » des vélos électriques qui pèsent potentiellement entre 20 et 40 kg selon les modèles, il a inventé un élévateur électrique. Ce porte-vélo nouvelle génération s’installe ainsi sur la boule d’attelage. En abaissant le mécanisme, l’utilisateur ne doit plus soulever le vélo que sur quelques centimètres dans le but d’enclencher les roues dans les rails prévus. Ensuite, il lui suffit de déclencher le mécanisme de relevage électrique afin d’installer les vélos en hauteur. À l’arrivée, il suffit de procéder à l’inverse et l’ascenseur redescend vous permettant de récupérer les vélos sans efforts. Le dispositif a été pensé pour faciliter le transport des vélos électriques. Il permet aussi à ceux qui étaient freinés par le transport de leurs vélos, comme aux personnes âgées, de s’ouvrir de nouveaux horizons d’exploration.

Les caractéristiques techniques du Liftcaddy

Type de batterie : 12 V DC

Capacité de charge : 180 kg environ

Matériau de fabrication : acier

Hauteur totale : 91,4 cm

Plage de déplacement : 45,7 cm

Poids du Liftcaddy : 12,7 kg

Le Liftcaddy est déjà en vente sur le site de la marque au prix de 749,00 $ hors taxes (680 €). Plus d’informations ? Rendez-vous sur Liftcaddy.ca.