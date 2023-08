Pendar, l’invention d’un porte-vélo avec monte-charge hydraulique pour monter (et descendre) son vélo sans effort

Vous envisagez d’acquérir un vélo électrique, mais vous vous posez la question de son encombrement, et de son transport éventuel ? En effet, les vélos électriques sont devenus de plus en plus populaires pour les déplacements urbains. Cependant, leur transport dans ou sur la voiture peut être une tâche ardue en raison de leur taille et de leur poids. Le problème est encore plus conséquent si vous possédez une petite citadine et que votre coffre est plutôt étroit. Heureusement, la start-up allemande Pender a la solution avec son nouvel élévateur hydraulique pour vélo électrique, l’Ebikelifter. Ce système ingénieux facilite le chargement des vélos électriques sur le toit de la voiture en quelques minutes seulement. Présentation.

Un système innovant pour remplacer les barres de toit

Jusqu’à présent, différents systèmes de barres de toit rabattables ont été proposés. Pourtant, ils nécessitaient généralement de soulever manuellement le vélo jusqu’au niveau de charge, ce qui pouvait être difficile pour certains utilisateurs. L’Ebikelifter de Pender adopte une approche plus intelligente en descendant jusqu’au niveau du vélo, éliminant ainsi le besoin de levage manuel. Pour protéger le cadre, le système utilise un crochet serré qui se fixe au vélo via une sangle à cliquet. Une fois le vélo en place, il suffit de le basculer jusqu’au toit à l’aide des entretoises intégrées et le bras se verrouille automatiquement en position verticale. Les pneus du vélo sont ensuite déposés dans les plateaux et sécurisés à l’aide de sangles.

L’Ebikelifter, pour quels types de vélos ?

L’Ebikelifter est conçu pour supporter des vélos pesant jusqu’à 30 kg et fonctionne avec des tailles de roues courantes allant de 26 à 29 pouces avec la hauteur de cadre correspondante, avec un empattement de 90 cm à 130 cm. Il est compatible avec des pneus jusqu’à 3,9 pouces de large et des empattements de vélo compris de 35 à 51 pouces. Le système est conçu pour s’adapter à un large éventail de voitures, SUV et fourgonnettes standard.

Il maintient aussi le vélo à une distance sûre du véhicule pendant le chargement pour éviter tout dommage. Fabriqué en aluminium et en acier inoxydable, l’Ebikelifter est solide et léger, pesant seulement 11,8 kg. Il se monte facilement sur les barres transversales du toit et peut-être retiré lorsqu’il n’est pas utilisé. L’élévateur hydraulique Ebikelifter Pender présente des dimensions compactes avec une largeur de 50 cm, une hauteur de 40 cm et une longueur de 138 cm, tout en restant léger à installer et à transporter.

Combien coûte le système Ebikelifter ?

Si vous avez besoin de transporter deux vélos électriques, vous pouvez monter deux Ebikelifter sur les côtés gauche et droit du toit de votre véhicule, offrant un montage rapide et fluide pour chaque vélo. Le système d’élévateur hydraulique est idéal pour les cyclistes qui souhaitent transporter leurs précieux vélos électriques en toute sécurité.

Actuellement disponible en précommande au prix de 748 €, l’Ebikelifter de Pender pourrait être un investissement intéressant pour les propriétaires de vélos électriques haut de gamme qui veulent voyager en toute tranquillité. Les livraisons sont prévues pour septembre, garantissant une solution pratique pour tous les cyclistes désireux de profiter de la liberté de la route avec leur vélo électrique préféré. En savoir plus ? Rendez-vous sur ebikelifter.

