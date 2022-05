A Lorient, ils pédalent pour que les seniors puissent profiter des sensations des balades à vélo

Cet été, si vous vous promenez dans la belle ville de Lorient, vous pourriez croiser des seniors en balade dans des véhicules un peu particuliers. Conduits par des pilotes qui usent de leur force musculaire pour les pousser, ils se promènent gratuitement dans la ville. Et s’ils peuvent le faire, c’est grâce à la belle initiative du collectif Syklett (à prononcer « ciclette ») qu’ils peuvent profiter de l’air marin. Lorsque l’on est âgé, handicapé, en perte de mobilité ou d’autonomie, la pratique du vélo devient un acte impossible qui manque à beaucoup de personnes. Alors pour que ces dernières puissent encore et toujours profiter des sensations que procurent la balade à vélo, ils se mobilisent, et pédalent… Découverte !

Syklett roule pour eux !

Qu’ils soient en fauteuil, marchent avec une canne ou avec un déambulateur, les petits pousse-pousse de Syklett leur sont accessibles… L’idée du collectif est partie du fait que la ville dispose de nombreuses voies cyclables, mais que, finalement, elles ne sont pas accessibles à tous… Ils ont alors lancer un service de transport à vélo pour seniors. Depuis quatre ans, ils permettent à tous ceux qui en étaient privés de redécouvrir les sensations et le bonheur d’une promenade à vélo, les cheveux aux vents et les embruns qui viennent vous fouetter le visage.

Comment fonctionne le système Syklett ?

Ce service se destine à tous ceux qui ont envie de profiter du vélo… A Lorient, mais également à Lanester, le collectif entend aussi préserver le lien social entre les générations. Les seniors réservent eux-mêmes, ou avec l’aide de leurs proches ou du personnel de la maison de retraite; ils s’apprêtent puis embarquent dans les vélos cargos du collectif. Le chauffeur les installe, les couvre s’il fait froid ou s’il pleut et en avant Guingamp, ou plutôt Lorient d’ailleurs ! [Si vous n’avez pas la référence du « En Avant Guingamp », c’est le slogan du club de football de la ville].

Un service qui fonctionne à merveille !

Avec six modèles électriques aménagés, le collectif Syklett croule sous les demandes… Il faut dire que les vélo-cargos sont superbement équipés : capote contre la pluie (en Bretagne c’est mieux !), banquette adaptée pour deux passagers et le chauffeur aux petits soins qui emmène les hôtes à l’endroit de leur choix. Voir la mer, leur ancien quartier, leur ancienne école, peu importe, leurs souhaits sont exaucés. A peine trois mois après le lancement, Syklett avait déjà effectué 140 allers-retours. Cette association de bénévoles a aussi œuvré pour que les seniors puissent exercer leur droit de vote… Ils les ont en effet accompagnés dans les bureaux de vote lors des élections présidentielles de mai dernier. Le service n’est d’ailleurs pas réservé aux seniors, mais à tous ceux qui en font la demande. Ils recherchent d’ailleurs des investisseurs pour pouvoir étendre leur projet et combiner les transports à vélo avec ceux en bus par exemple… L’idée est juste géniale vous ne trouvez pas ? Nous, on valide et on espère voir ce genre d’initiatives se multiplier partout en France ! Plus d’infos : syklett.bzh