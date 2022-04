Non, le studio de jardin pour les seniors n’est pas une mise au placard, bien au contraire !

Lorsque les adultes deviennent des seniors, se pose parfois la question de savoir comment leur proposer le meilleur pour leurs vieux jours… Par choix, ou souvent par obligation, nos parents ou grands-parents se retrouvent en maison de retraite. Parfois, le degré de dépendance de la personne âgée ne laisse aucune autre possibilité, mais quand un senior est valide, et qu’il est totalement lucide, cela peut-être un véritable déchirement, voire un facteur qui peut entraîner des troubles dépressifs. Certaines familles choisissent alors une alternative qui peut surprendre, mais qui, finalement, semble convenir à ceux qui l’ont déjà testée: le studio de jardin installé chez un enfant ou petit-enfant. Certains pensent que cette pratique peut isoler les personnes âgée; d’autres, au contraire, pensent que c’est la meilleure solution pour leur offrir une vie « chez eux », tout en restant proche de leurs familles.

Ne pas confondre studio de jardin et abri de jardin !

Installer des personnes âgées dans un studio de jardin, ce n’est pas les mettre au « placard » ! Dans l’inconscient collectif, le studio de jardin n’est ni plus ni moins qu’une cabane sans confort ni commodité. Mais c’est une erreur ! Aujourd’hui, ce que l’on appelle “studios de jardin” (ou granny pods) sont de véritables petites maisons, parfaitement équipées où les seniors peuvent vivre en totale autonomie, tout en étant “à portée de vue” de leurs enfants, ce qui permet aussi aux accueillants de conserver une vie de famille normale. Héberger une personne âgée dans son cercle familial n’est vraiment pas possible pour tout le monde, mais il faut le vivre pour le savoir ! Les chalets de jardin permettent une proximité humaine, tout en respectant la vie privée de chacun.

Le concept en détails

Disons que c’est un petit studio souvent de plain-pied, d’une surface comprise entre 10 et 20 m²… Ce n’est donc ni plus petit, ni plus grand qu’une chambre dans un EHPAD ou dans un studio parisien. Mais les tiny-houses pour personnes âgées ont l’énorme avantage de proposer toutes les commodités dans une seule et même surface. Pour les seniors, cela reste facile à entretenir et à ranger. Ils peuvent également être aménagés en fonction d’un handicap, avec des rampes d’accès ou des barres de douche par exemple. Côté budget, une chambre en EHPAD coûte de 2500€ à 6000€ par mois pour une chambre de 9m² ! Certaines disposent d’une salle de bain privative, mais pas toutes. Ils ne peuvent pas cuisiner, et les visites des proches sont conditionnées à des horaires fixés par l’établissement. Le prix d’une tiny-house toute équipée pour un senior se situe entre 30 000 et 40 000€, mais il n’y a aucun loyer à prévoir, et les activités, sorties, et visites sont libres… De plus, les accueillants restent à proximité de leurs séniors et peuvent palier l’urgence si besoin.

Quelques entreprises françaises spécialisées

Nous avons choisi de vous proposer deux entreprises françaises qui peuvent répondre à la forte demande concernant les studios de jardin pour nos aînés :

Greenkub, une entreprise héraultaise qui propose des studios de jardin de 11 à 40 m², qui s’installent en 5 jours seulement . Avec plus de 1000 studios de jardin posés en France et en Europe, Greenkub est le leader français de ce genre d’habitations.

. Avec plus de 1000 studios de jardin posés en France et en Europe, Greenkub est le leader français de ce genre d’habitations. Lodj, qui propose des studios de jardin qui se fondent dans la nature par leur conception. Ils fabriquent des modèles clés en mains, habitables quelques jours après la livraison de la structure. Les équipes de Lodj se chargent également du raccordement de votre studio de jardin à l’eau et à l’électricité.

N’hésitez pas à les contacter pour toute question, et souvenez-vous qu’installer un studio de jardin pour un retraité, ce n’est pas le mettre au placard, mais, au contraire, lui offrir une vie meilleure, autonome et à proximité de sa famille !