Granny Pods : un studio de jardin (à la place d’une maison de retraite) pour les membres âgés de la famille

Depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs de Vincent Castenet, qui dénonce les maltraitances dans certains EHPAD, et l’émission Cash Investigation de jeudi dernier, on se dit qu’il ne fait pas bon vieillir dans tous les EHPAD de France. Attention, ne faisons pas de ces cas une généralité, il en existe de très sérieux où les résidents sont très bien traités. Il n’empêche que ces « vérités » peuvent donner à réfléchir sur comment éviter aux personnes âgées encore valides d’aller en maison de retraite. Nous ne parlons pas non plus des personnes dépendantes ou atteintes de maladies neurodégénératives, qui ont besoin d’une assistance constante. Depuis quelques temps, une tendance semble arriver en France: les tiny-houses pour senior installées dans le jardin familial. En Angleterre, on appelle cela les « Granny Pods », ou capsule pour grands-parents. Ne vous offusquez pas, tout est high-tech et hyper confortable ! Présentation.

Pourquoi une Granny Pod ?

Nous sommes quasiment tous confrontés, un jour, au vieillissement de nos parents, et parfois, décider de les « placer » dans des établissements spécialisés n’est pas chose aisée. Deux problèmes se posent: le premier financier, car une maison de retraite coûte très cher; le second est moral, car placer son père ou sa mère peut être culpabilisant. Mais, parfois la configuration de la maison, ou de la famille impose ce choix. Les Granny Pods sont là pour apporter une alternative à ceux qui refusent le placement, et qui permet de garder un œil protecteur sur la personne âgée.

C’est quoi une Granny Pod ?

Contrairement aux studios pour séniors dont nous avons déjà parlé, la Granny Pod est une chambre aménagée avec tout le confort pour la personne âgée. Elle comprend donc une grande chambre, une salle de bain et un coin cuisine. Le but étant d’avoir un petit studio qui s’installe en quelques semaines, et bien sûr, d’offrir l’intimité et l’indépendance aux personnes âgées et la sérénité à leurs familles. Ces petites maisons d’hôtes peuvent également être installées à proximité d’un soignant par exemple, ou d’un aidant. Evidemment, ces petits studios de jardin sont pensés pour les personnes âgées. Ainsi des sols antidérapants sont installés, des barres de marches, et des salles de bains adaptées. Certaines versions peuvent même s’équiper de matériel médical de haute technologie. Le spécialiste à l’étranger de ce genre de module est l’entreprise FabCab, mais vous trouverez également ces modèles en France, chez Greenkub, Natibox ou encore Lodj. Vous pourrez les faire personnaliser et les sécuriser pour accueillir vos proches âgés. Certains modèles seraient également disponibles sur Amazon selon notre source, mais nous n’en n’avons trouvé encore aucun de disponible en France.

Quelle est la législation pour installer ces studios de jardin ?

Comme pour toutes les constructions, de la surface au sol dépendront les autorisations à obtenir. Ainsi, pour un studio de jardin de moins de 5 m² au sol et de moins de 12 m de hauteur, vous n’avez aucune déclaration ni demande à faire. Pour un studio de jardin dont la surface est comprise entre 5 et 20 m², une déclaration de travaux suffit s’il est inférieur à une hauteur de 12 m. Au-delà, il faudra déposer une demande de permis de construire… Ce qui sera aussi le cas pour un studio de jardin supérieur à 20 m², quelle qu’en soit la hauteur. Les studios de jardin sont également soumis à la taxe d’aménagement. Si vous vous sentez l’âme d’un constructeur, le livre Granny Pods House Design Book, disponible en format numérique et en anglais, vous livre des plans de studios de jardin pour senior.

Granny Pods House Design Book: Small and Tiny International Home Plans (English Edition) morris, chris (Author)