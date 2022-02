Quand les familles installent leurs ainés dans un studio de jardin plutôt que dans une maison de retraite

Lorsque l’on prend de l’âge, il y a parfois des choix qui s’imposent pour notre sécurité. Les solutions ne sont finalement pas si nombreuses, lorsqu’une personne vieillissante ne peut plus rester seule chez elle. Il faut alors faire le choix entre héberge son senior au sein de son foyer, ce qui n’est pas toujours évident, ou envisager la maison de retraite… Il existe d’autres solutions, comme la colocation avec un plus jeune, ou les maisons louées par des personnes âgées qui vivent en communauté, mais elles ne sont encore que peu connues. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de tiny-houses, qui se construisent dans la propriété familiale et qui se destinent à une personne âgée. D’ailleurs, l’entreprise Greenkub lance sur le marché, des petites maisons spécialement destinées aux personnes âgées. Présentation.

Greenkub c’est qui ?

Cette entreprise héraultaise fondée en 2013 conçoit des petits espaces pour les jardins (entre 11 et 40m²) : bureaux, studios, pool houses, qui s’installent en 5 jours seulement. Sans permis de construire ni gros travaux à prévoir, ces petits espaces sont parfaits pour ajouter un peu d’espace à son lieu de vie. Et pendant la crise sanitaire, l’entreprise a reçu de nombreuses demandes de particuliers voulant héberger leurs aïeux chez eux, pour leur éviter l’isolement. Devant la forte demande inattendue, Greenkub a décidé d’œuvrer pour proposer un nouveau modèle spécialement conçu pour les personnes âgées.

Comment se présente ce modèle un peu spécial ?

Le fondateur de Greenkub, Alexandre Gioffredy explique avoir conçu ce modèle pour ceux qui voulaient héberger une personne âgée, mais sans l’intégrer constamment dans leurs foyers. Le souhait de ces personnes était de pouvoir veiller sur leurs proches sans interférer sur leur autonomie, ni sur l’intimité du foyer familial. Greenkub propose donc deux modèles de 20 et 30 m² véritablement indépendants et conçus avec toute la sécurité et le confort nécessaires. Ainsi, chaque logement est équipé d’une cuisine, d’un salon, d’une chambre et d’une salle de bain. Chaque construction répond aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) et peut être personnalisée avec le matériel nécessaire à la personne. Il est ainsi possible d’ajouter une rampe d’accès, d’ôter la marche de l’entrée, de baisser la hauteur des prises, d’aménager une douche à l’italienne ou encore de concevoir des portes adaptées à un fauteuil roulant. Les petites maisons Greenkub peuvent également accueillir un système de domotique performant pour garder l’autonomie des personnes âgées.

Comment obtenir une tiny-house ?

Si vous souhaitez opter pour ces petites maisons pour l’un de vos proches, vous n’aurez pas besoin de vous déplacer: tout se fera par visioconférence, de la conception à la signature électronique. Une fois livrée, la tiny-house est installée en 5 jours dans le jardin du particulier et raccordée aux réseaux. Cette solution permet aux proches de veiller sur leurs anciens, tout en préservant leur indépendance.

Ils ont déjà franchi le pas !

En mai 2021, Marie Laure et Patrick avait été confronté au placement du père de Patrick. Ils avaient alors le choix entre payer au minimum 2000€ par mois pour le faire entrer en EHPAD, ou lui construire un petit studio dans leur jardin. Marie-Laure expliquait que le choix s’était imposé comme une évidence par ces mots : « Il ne voulait pas repartir dans une maison de retraite ni dans un appartement. La maison ne se prêtait pas à avoir autant de monde, il fallait trouver une alternative. » Après avoir installé le vieil homme dans son studio, le couple n’a pas regretté son choix. Cela leur permet de garder un œil sur lui, sans le priver d’indépendance… Les studios pour personnes âgées ont, semble-t-il, un bel avenir et c’est plutôt une bonne nouvelle pour nos seniors non ?