Elle sort sa grand mère âgée de 101 ans de son EHPAD pour lui offrir un dernier road trip en camping-car

Que faire de sa vie lorsque l’on a 100 ans, et que l’on vit en EHPAD ? Par la force des choses, on se dit que l’on n’a plus grand-chose à en attendre, à part les repas, les visites, et les animations proposées… La vie en EHPAD, on l’a vu avec le livre Les Fossoyeurs, qui tire à boulets rouges sur certains établissements, n’est pas toujours une vie rêvée pour nos seniors… C’est peut-être parce qu’elle n’avait plus rien à attendre de sa vie que Dominique, 100 ans, a décidé de partir de sa maison de retraite. Et elle n’a pas choisi un appartement en bord de mer, mais un camping-car conduit par sa petite-fille, Fiona. Toutes les deux, elles sont parties pour un tour du continent en duo… Une étonnante histoire vraie, que Fiona raconte avec tendresse via un article de blog sur le Huffington Post.

Une mamie baroudeuse

A l’origine, la vie de Dominique, 100 ans, est celle de nombreuses personnes âgées dans notre pays: à l’évidence, elle finira sa vie dans une maison de retraite. Ses proches estiment que la centenaire est fatiguée, incapable désormais de vivre seule, de sortir, de voyager… Ses proches avaient semble-t-il oublié que cette mamie avait toute sa tête ! Contre l’avis du corps médical, elle décide de partir de la maison de retraite et de s’installer à la Faute sur Mer (85) avec sa petite-fille Fiona Lauriol, dans la confidence.

Fiona Lauriol, auteure et super petite-fille

Dans son live Mémé part en vadrouille, Fiona qui est auteure et entrepreneuse, nous livre un témoignage poignant sur le dernier voyage de sa « mamie baroudeuse ». Ultime périple qu’elle a choisi contre l’avis de tous. En 2018 donc, Dominique choisit de quitter la maison de retraite pour s’installer chez Fiona. Elle reprend des forces et parvient même à ne plus prendre de médicaments. Les deux femmes décident alors de partir faire un tour du monde en camping-car pour voir du pays, vivre pleinement et heureuses !

Le périple des deux acolytes

Dominique et Fiona choisissent d’abord le Nord de l’Italie, région d’origine de la centenaire; un premier départ qui se soldera par un accident et un retour au bercail. Ce qui ne décourage pas les deux femmes, qui repartent pour l’Espagne en embarquant le fauteuil roulant de Dominique. Ce sera l’Andalousie, puis Saint-Jacques-de-Compostelle, puis le Portugal. En Mars 2020, avec les confinements qui ont lieu partout dans le monde, leur voyage est stoppé net, et elles rentrent en France, avec déjà l’envie de repartir quand tout sera redevenu normal. Malheureusement, peu de temps après leur retour, l’état de Dominique se dégrade, et elle est hospitalisée. Fiona sent que le dernier voyage de sa mamie baroudeuse se rapproche et elle lui murmure :

« Va mémé, ne t’en fais pas, ce voyage-là, tu le fais seule, mais sache que tu m’as beaucoup appris, beaucoup amusée, et je te promets d’écrire nos péripéties, pour graver ton histoire à tout jamais ». Fiona, racontant les derniers moments de sa grand-mère sur la plateforme Huffington Post

Dominique s’éteint le 29 juin 2020 avec avoir vécu les deux dernières années de sa vie comme bon lui semblait, relate le magasine francetvinfo.fr. Depuis, Fiona en a écrit un livre, déjà en rupture de stock, où elle raconte le périple infernal d’un duo intergénérationnel très émouvant…

101 ans Mémé part en vadrouille Lauriol, Fiona (Author)