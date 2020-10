« Chère Mamie au Pays du Confinement », le dernier livre de Virginie Grimaldi dont les bénéfices seront reversés à l’APHP

Connaissez-vous les romans de Virginie Grimaldi ? Cette romancière écrit de jolies histoires légères et remplies d’humour. Elle commence son parcours d’écrivaine grâce à un blog « Femme Sweet Femme » sur lequel elle écrit des billets hilarants. Son premier roman s’intitule « Le premier jour du reste de ta vie », il sort en 2015 et le succès est quasiment immédiat… Depuis, elle publie un roman chaque année, et est devenu l’écrivaine la plus vendue en France juste derrière Guillaume Musso et Michel Bussi, deux poids lourds du roman français. Ce 28 Octobre sort son tout dernier livre : Chère Mamie au pays du confinement !

Pour celles et ceux qui suivent Virginie Grimaldi sur les réseaux sociaux, elle s’amuse parfois à créer des correspondances très drôles avec sa grand-mère. De ces correspondances est né en 2018 le livre « Chère Mamie » … Puis le confinement est arrivé et un deuxième tome paraîtra demain « Chère Mamie au pays du confinement » !

Si nous avons décidé de faire un focus sur ce livre, c’est d’abord parce que nous adorons la plume de Virginie (Ginie pour les intimes) ! Mais, aussi parce que l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) ! Le premier tome était au bénéfice de l’association CéKeDuBonheur qui aide les services pédiatriques.

Dans ce livre, l’auteure écrit chaque jour à sa grand-mère, confinement oblige, la correspondance est la seule issue de secours ! De l’humour, de la tendresse et des moments d’émotion nous attendent probablement…

Les bénéfices seront reversés à l’APHP

Chère Mamie au pays du confinement ne coûte que 5.50€ en format poche et vous ferez une excellente action pour APHP ! En plus de passer un bon moment lecture ! Enfin si vous souhaitez découvrir la plume de Virginie Grimaldi, nous vous conseillons « Tu comprendras quand tu seras plus grande » ! Des rencontres intergénérationnelles amusantes, une qualité d’écriture irréprochable et une histoire passionnante…

Avec une surprise de taille à la fin du livre il faut bien l’avouer. La chute est juste énormissime ! « C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au bonheur. » Et comme il est bon parfois de lire des histoires légères et tendres ! Si vous cherchez des cadeaux de Noël, la bibliographie de Virginie Grimaldi est disponible sur Amazon. Mais également chez vos libraires !