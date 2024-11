À l’heure du « tout numérique », nous sommes plus de 90 % à posséder un smartphone, devenu quasiment indispensable à nos vies quotidiennes. Et, il existe un autre petit appareil qui fait son chemin, la liseuse électronique. Encore beaucoup moins répandue que le smartphone, elle s’impose néanmoins dans nos vies de lecteurs. En 2020, selon le Syndicat National de l’Édition, 12 millions de Français ont déjà lu un livre numérique et sur le panel de 5 019 sondés, 28 % lisent sur une liseuse. Je fais partie des 28 % qui possèdent une liseuse, même si je reviens parfois aux livres papier, quand il s’agit de mes auteurs préférés. Je suis une grande consommatrice de livres, et la liseuse m’offre bien des avantages ! Mais, si vous prévoyez un achat, vous devez aussi connaître ses inconvénients, et parfois, les vendeurs oublient de vous les mentionner. Décryptage !

Inconvénient n° 1 : le prix

Lorsque j’ai acheté ma première liseuse, le prix d’achat de plus de 200 € m’a quelque peu surpris. Effectivement, l’investissement de départ est plus important que l’achat d’un livre de poche ! Certes, c’est vrai qu’il faut aimer lire pour acheter une liseuse. Mais, j’ai un argument béton pour vous expliquer que finalement, ce n’est pas si cher que cela. Je lis approximativement dix livres par mois, soit, si je les achète en grand format, un coût de 220 € environ. Les nouveautés sont vendues autour de 20 €. En sachant que le prix d’un livre numérique est de 15 € approximativement, j’économise 5 € par livre, donc 50 € par mois. Ma liseuse est en conséquence amortie en moins d’un an, si mes calculs sont bons.

Inconvénient n° 2 : la fatigue oculaire

La plupart des liseuses électroniques disposent d’écrans spéciaux pour éviter cette fatigue oculaire. Néanmoins, la lecture sur liseuse revient à passer encore plus de temps sur écran et la fatigue se fait ressentir plus vite que sur un livre papier. Disons que je lis plus souvent, mais sur des périodes plus courtes qu’avec un livre papier.

Inconvénient n° 3 : l’absence de sensation

La grande fan de livres papier que j’étais a peiné à se priver de la sensation du papier, de son odeur et de sa texture. Je dois reconnaître que cette sensation de lire sur un écran est étrange. C’est un inconvénient à considérer absolument, car certaines personnes ne s’habitueront jamais à la « froideur » d’un écran.

Inconvénient n° 4 : la compatibilité des formats de livres

C’est, pour moi, le plus gros inconvénient. En effet, ma liseuse, un peu ancienne, ne lit pas tous les formats de livres, qui sont parfois en EPUB, les plus courants. Sur ma liseuse, je n’ai, par exemple, pas accès aux mangas et aux bandes dessinées, ce n’est pas un problème pour moi. Cependant, cela peut en représenter un, si le lecteur est fan de ce type de lecture. De plus, certains modèles se limitent à une bibliothèque précise et à des formats exclusifs, vous ne pourrez donc pas utiliser des fichiers provenant d’autres sites.

Inconvénient n° 5 : les pannes possibles

Bien sûr, avec un livre papier, les pannes sont rares, sauf si votre café vient se renverser au beau milieu de votre lecture. Les liseuses, elles, sont des appareils électroniques qui peuvent tomber en panne ou devenir obsolètes avec le temps, obligeant les utilisateurs à les remplacer ou à faire face à des mises à jour qui ne sont plus compatibles. Vous pouvez aussi, en cas de panne importante, perdre la totalité de votre bibliothèque, c’est un risque à considérer !

[Edit du 5-11-2024] Inconvénient n° 6 : le droit de lire, et non la possession du livre

Dans un e-mail reçu de l’une de mes lectrices, elle soulève un point auquel je n’avais pas songé, mais qui reste effectivement un inconvénient. Cette dernière m’explique qu’une petite inscription, écrité en tout petit dans les conditions de vente et d’utilisation, doit vous interpeller. En effet, vous n’achetez pas le livre, mais seulement le droit de le lire. Vous n’avez donc pas l’autorisation de prêter le livre en transférant le fichier à un ami, par exemple. Un inconvénient qui empêche le partage des livres, mais également la promotion d’un auteur, par exemple. Merci à elle 🙂 !

Des inconvénients, mais également des avantages évidemment !

Les avantages d’une liseuse, je pourrais vous en écrire un roman, car je les constate au quotidien :

J’ai gagné une place gigantesque dans ma maison en déposant mes livres papier dans des boîtes à livre. Désormais, ma bibliothèque entière tient dans ma liseuse !

! Le prix des livres numériques est bien inférieur à celui des livres papier, et c’est une réelle économie lorsque l’on dévore une centaine de livres par an.

Je peux dorénavant lire partout, sans m’encombrer d’un livre de 850 pages… Salle d’attente, réunion barbante, file d’attente et même en voiture, ce que je ne pouvais pas faire avec un livre papier.

Et vous ? Possédez-vous déjà une liseuse, et lui connaissez-vous d’autres inconvénients que ceux que je viens de vous expliquer ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

