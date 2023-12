Ne jetez plus vos vieux livres, voici cinq astuces pour leur donner une seconde vie

Vous êtes un lecteur assidu, mais ne jurez que par le « livre papier », car vous avez besoin de tenir ce livre dans vos mains, d’en sentir l’odeur et la texture. Les liseuses électroniques ne sont pas les bienvenues chez vous. Lorsque l’on est bibliophile, on aime les livres, mais on apprécie aussi les chercher, en prendre soin et les conserver dans d’immenses bibliothèques. Le problème des livres papier étant qu’ils prennent de la place, beaucoup de place. Si la configuration du logement ne permet pas la création de bibliothèques, les livres sont partout entassés, voire cachés sous le lit, dans un ordre précis. Voici quelques idées pour recycler vos livres, les échanger ou les troquer contre d’autres livres bien entendu. Découverte.

Astuce n° 1 : les boîtes à livres

Lorsque l’on souhaite se défaire de ses livres, afin qu’ils profitent à d’autres lecteurs, il existe des boîtes à livres. Gérées par les communes ou par des associations, le principe est d’installer une grande boîte pour accueillir les dons de livres. Pour ceux qui cherchent des livres, il n’y a qu’à fouiller à l’intérieur, le service étant gratuit. Le principal risque des boîtes à livres étant de repartir avec plus de livres que le nombre déposé ! Vous pouvez retrouver de nombreuses boîtes à livres sur cette carte collaborative : délivrez.fr.

Astuce n° 2 : le don de livre

Si vos livres vous encombrent, faites le tour des bibliothèques municipales, des maisons de retraite, voire des écoles ou des crèches pour les livres enfants. Vos vieux livres feront peut-être le bonheur de nouveaux lecteurs et cela permettra de faire un peu de place chez vous pour en accueillir de nouveaux.

Astuce n° 3 : le livre voyageur

Nous affectionnons particulièrement cette astuce, qui consiste à déposer des livres là où vous passez. Cela peut être dans une gare, un aéroport, un centre commercial, une plage ou une station de ski. Il suffit de déposer le ou les livres dont vous ne voulez plus sur un banc, en ajoutant un petit mot sur la première page. « Ce livre est un livre-voyageur, il a été déposé à la gare de Lyon de Paris, le 30 décembre 2023. Puisse-t-il faire un long voyage ». L’idée étant de faire voyager le livre et que son futur propriétaire poursuit ce dernier.

Astuce n° 4 : le troc de livres

Lorsque l’on pense au troc, on pense immédiatement aux échanges dans les bourses aux livres ou dans les vide-greniers. Mais, cela implique de vous déplacer sans être certains de trouver votre bonheur. Sur un site comme Bibliotroc.com ou encore Troc.com, vous pouvez mettre vos livres en « vente » contre le paiement d’un abonnement. Sur Bibliotroc, vous ne récolterez pas d’argent, mais des points, qui vous permettront d’obtenir d’autres livres des autres troqueurs. Sur ces deux sites, l’envoi reste à la charge du vendeur troqueur.

Astuce n° 5 : la réutilisation créative !

S'il manque des pages à vos livres ou que certaines ont été déchirées par un enfant, un chien ou vous-même, ne les jetez pas. Ils peuvent encore servir à emballer vos paquets-cadeaux de manière originale, ou à créer des bouquets de roses en papier, très décoratifs. Vous pouvez aussi utiliser les pages comme marque-pages ou fabriquer avec un pliage simple des petits hérissons, qui deviendront des porte-courriers.