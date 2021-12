Un retraité choisit l’hôtel de luxe plutôt que la maison de retraite trop onéreuse

Lorsque l’on vieillit se pose souvent la question de poursuivre le chemin de la vie, chez soi, ou en maison de retraite. Parfois, quand la personne âgée est malade ou atteinte de maladie neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, la question ne se pose pas et c’est la maison de retraite qui s’impose.

Mais en France, comme aux Etats-Unis, une maison de retraite coûte très cher pour les petites retraites de nos seniors. La famille est souvent mise à contribution dans le cadre de l’obligation alimentaire, sinon, c’est l’Etat qui prend en charge ce que le senior ne peut payer.

Un texan a, lui choisi une alternative plutôt sympathique puisqu’il est encore valide et sain d’esprit ! A la place d’une maison de retraite, il a choisi, avec son épouse, de vivre à l’hôtel ! Et apparemment cela se révèlerait bien moins cher qu’un loyer en maison de retraite… On vous explique tout !

L’histoire de Terry Robison

Un retraité américain fait le buzz sur les réseaux sociaux en expliquant que pour éviter les coûts faramineux d’une maison de retraite, il emménagera bientôt avec son épouse, dans un hôtel Holiday Inn… Et si l’on en croit ses savants calculs, c’est vraiment beaucoup moins cher de vivre à l’hôtel qu’en maison de retraite.

Selon lui, une maison de retraite pour lui, et sa femme, leur coûterait environ 5000€ par mois… En calculant le prix d’une chambre d’hôtel avec les réductions longs séjours, le retraité estime à 50€ par jour la chambre avec le petit-déjeuner compris (et les services de l’hôtel évidemment) … Toujours selon lui, il leur resterait environ 100€ par jour pour les repas et les loisirs… Amplement suffisant pour vivre !

L’hôtel comme une alternative à la maison de retraite

Si l’état physique des retraités le permet, il est vrai que l’hôtel reviendrait moins cher qu’une maison de retraite… Terry Robison explique aussi qu’au-delà du coût financier, dans un hôtel il sera traité comme un client et non comme un patient… Mais également qu’il pourra profiter du room service en cas de besoin, de l’accès à la piscine, au SPA ou à la salle de sport, que du bonus pour lui… Et le détail qui tue : nul besoin d’acheter des produits d’hygiène, ils sont fournis par l’hôtel chaque jour… En maison de retraite, cela reste à la charge du résident !

Enfin l’hôtel possède un autre atout indéniable : la rapidité d’entrée… Pour entrer dans un EHPAD, il faut des mois, parfois des années avant qu’une place ne soit disponible… Pour l’hôtel, il suffit de se présenter à l’accueil et d’emménager le Jour J !

Il envisage même des économies !

Si l’on reprend le raisonnement de Terry Robinson, il paierai environ 50€ par nuitée au lieu de 150€ dans une maison de retraite… Et il pourrait aussi vivre comme bon lui semble, manger dans un restaurant différent chaque jour, et se déplacer à sa guise… Qui plus est, si l’envie lui prend de changer d’hôtel pour quelques semaines de vacances, la chaîne propose des hôtels dans tous les pays du monde ! 100€ par jour, c’est donc ce qu’il leur resterait pour vivre confortablement et peut-être même épargner ! Ce qui leur serait impossible avec un loyer de 5000€ par mois évidemment !

Enfin, il explique qu’il pourra recevoir sa famille et ses petits-enfants, qui, eux-aussi pourront profiter des aménagements proposés par l’hôtel. Finalement à bien y réfléchir, c’est peut-être la meilleure alternative qui soit pour payer moins cher et conserver sa liberté d’aller et venir non ?