INDIENOV, l’invention d’une ceinture airbag pour prévenir les fractures chez les seniors

En France, nous comptions, au 1ᵉʳ janvier 2021, 18,1 millions de personnes ont 60 ans ou plus en France, soit plus d’un quart de la population, selon le ministère de la Santé. Parmi ces personnes considérées comme des seniors, les plus âgées d’entre elles sont souvent victimes de chutes qui entraînent chaque année 48 000 fractures du col du fémur, selon CapRetraite. Des fractures douloureuses, longues à se consolider, qui parfois entraînent le décès et qui, toujours, provoquent un coût supplémentaire pour l’assurance maladie. Une innovation dans le domaine médical pourrait aider à prévenir ces chutes, et surtout les éviter ! Son nom : INDIENOV, une ceinture à l’allure classique qui cache un airbag protecteur révolutionnaire. Je vous présente immédiatement cette invention, enfin disponible à la vente pour le grand public, qui pourrait protéger nos anciens ! Découverte.

INDIENOV un airbag pour protéger des chutes

Avant de vous la présenter, sachez que la ceinture INDIENOV est un dispositif médical, même s’il n’est pas encore pris en charge par l’assurance maladie. La ceinture, déjà disponible dans certains établissements de santé, s’ouvre enfin au grand public après avoir fait preuve de son efficacité. Concrètement, cette ceinture cache un dispositif airbag et un détecteur de chute. Elle se porte comme une ceinture classique et se fait très discrète, mais en cas de chute, l’airbag vient protéger le bassin et la zone du col du fémur.

Comment fonctionne la ceinture INDIENOV ?

Les détecteurs de chute existent déjà, donc l’innovation ne se trouve pas dans ce domaine. Dans le cas de la ceinture, ce détecteur de chute est complété par une technologie qui déploie, en moins de 200 ms, un airbag qui va absorber le choc. Il n’évitera pas la chute, mais ses conséquences ! Une protection, oui, et par ailleurs un retour à une plus grande autonomie, sans crainte de tomber, comme l’atteste le témoignage d’Yves, 81 ans, qui explique : « Sur le coup, je me suis dit que je n’en avais pas besoin, et depuis que je la porte, je me sens plus en sécurité pour marcher ». Bien entendu, l’airbag ne se déclenchera peut-être jamais, et c’est mieux ainsi, mais si la personne devait chuter, elle serait protégée !

Et, ce n’est pas tout, elle alerte aussi les proches !

Vous allez me dire : cette ceinture est intéressante, elle protège en cas de chute, mais qu’en est-il de la personne qui a chuté ? INDIENOV a évidemment pensé à ce cas de figure et doté sa ceinture d’un système d’alerte, semblable à celui d’une téléalarme. Ainsi, lorsque le porteur de la ceinture chute, cinq contacts de confiance, enregistrés en amont sur l’application, sont prévenus par une notification instantanée. Elle intègre, en effet, une puce 4G, sans besoin pour le porteur de posséder un smartphone. Cette ceinture INDIENOV est désormais disponible en plusieurs tailles et plusieurs coloris au prix de 490 €.

De plus, il faudra ajouter un abonnement mensuel de 12 € pour les fonctionnalités connectées et l’alerte SMS aux proches. Certes, cela représente un coût pour la personne ou pour ses proches. Cependant, c’est surtout l’assurance de protéger la personne en cas de chute et de lui redonner un peu d’autonomie et de sérénité ! Pour en savoir plus sur ce dispositif médical, rendez-vous sur le site officiel : indienov.com. Que pensez-vous de cette invention ? Peut-être l’utilisez-vous déjà, ou l’un de vos proches ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Ceinture Airbag Connectée INDIE - Détecteur de Chute et Alertes - Dispositif Médical pour les Personnes Agées (Marron, Medium) PROTECTION DISCRÈTE POUR LES PERSONNES ÂGÉES : La ceinture airbag connectée INDIE est un dispositif de protection innovant conçu pour protéger les personnes âgées en cas de chute. Grâce à sa... Meilleure Vente n° 1

