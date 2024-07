Les compléments alimentaires pour les séniors sont-ils vraiment nécessaires ?

En France, l’espérance de vie est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes, selon l’INSEE. Les personnes de ces âges entrent dans la catégorie que l’on appelle « sénior » dans notre pays. Néanmoins, on considère généralement un sénior dès l’âge de 60 ans atteint plus jeune (55 ans) dans le monde du travail. Dans notre pays, les séniors de plus de 60 ans représentent 27 % de la population selon le ministère de la Santé, avec un niveau de vie légèrement meilleur que celui des plus jeunes. Et, médicalement parlant, les séniors se voient souvent prescrire ou conseiller des compléments alimentaires. Ils peuvent aider à conserver la mémoire, à combattre les douleurs articulaires, à protéger les os ou à diminuer les effets de la ménopause. Mais, ces compléments alimentaires sont-ils vraiment tous utiles ?

Quelques chiffres sur les séniors et les compléments alimentaires…

Les compléments alimentaires, nous en consommons tous, ou presque de temps à autre. Cela peut être une cure de magnésium en cas de grande fatigue, ou de la vitamine C lorsque l’on a besoin d’un coup de boost. Personnellement, le magnésium m’est essentiel si je ne veux pas être fourbue de crampes musculaires, et je ne suis pas encore dans la catégorie sénior. En hiver, la supplémentation en vitamine D est même prescrite par les médecins, car le soleil qui apporte cette vitamine essentielle, se fait moins présent. En 2022, 59 % de la population française aurait pris des compléments alimentaires, selon le Syndicat des compléments alimentaires. Et, parmi eux, 32 % des personnes auraient plus de 60 ans, considérés, par conséquent, comme des séniors. Les raisons de conseiller un complément alimentaire à un sénior sont multiples. Certes, il est possible de trouver les minéraux et les vitamines essentielles dans l’alimentation, mais certains aliments peuvent ne pas être à la portée financière de tous les séniors. Certains compléments alimentaires, d’origine naturelle, peuvent être pris en charge par l’Assurance Maladie, ou les mutuelles, et c’est un vrai plus pour les séniors.

Pourquoi conseille-t-on aux séniors de prendre des compléments alimentaires ?

Les raisons de prendre des compléments alimentaires sont multiples, car à partir d’un certain âge, pour les hommes comme pour les femmes, le corps se transforme. Par exemple, en vieillissant, les vitamines D, B12, le fer ou le calcium sont difficilement absorbés par l’organisme. Or, ils sont essentiels, ne dit-on pas « avoir une santé de fer » ? Lorsque l’on vieillit, l’activité physique est réduite, et l’appétit diminue, deux facteurs qui font que l’on brûle moins de calories, entraînant souvent une prise de poids. Mais, surtout, il existe certaines maladies ou état physiologique, liés à la vieillesse, que les compléments alimentaires peuvent améliorer. C’est, par exemple, le cas de l’ostéoporose, une maladie osseuse caractérisée par une diminution de la densité et de la qualité des os, ce qui les rend plus fragiles et susceptibles de se fracturer facilement. Citons également les troubles cognitifs qui peuvent être améliorés par certains compléments alimentaires. Ces suppléments peuvent être très utiles, par exemple, pour la ménopause, mais ils doivent obligatoirement être prescrits, ou conseillés par un médecin. En effet, certains compléments alimentaires pourraient interférer avec des traitements pour des maladies chroniques (diabète, cholestérol), entre autres.

Le cas de la ménopause et de la prise de poids qu’elle entraîne

Chez les femmes, l’arrêt des cycles menstruels se nomme la ménopause, elle est peut-être LE symbole d’un passage imminent chez les séniors. Cette ménopause est un phénomène naturel, qui intervient à des âges différents, néanmoins on la situe de 45 à 55 ans en moyenne. Ce phénomène féminin survient lorsque les ovaires cessent de fonctionner et ne produisent plus d’ovules. La plupart des femmes prennent du poids à la ménopause et ce n’est pas une question d’alimentation. En réalité, les œstrogènes, des hormones produites par les ovaires, jouent un rôle important dans la régulation du poids. C’est aussi le cas des pilules contraceptives, à base également d’œstrogènes. Et, ils aident aussi à la répartition des graisses en temps de cycles menstruels. Une fois que la ménopause est avérée, les œstrogènes ne sont plus produits, et la graisse vient insidieusement s’installer au niveau du ventre ! La ménopause ce sont aussi les bouffées de chaleur, la fatigue, le manque d’appétit ou le peu d’entrain à pratiquer une activité physique.

Peuvent-ils aider à passer le cap de la ménopause ?

Les compléments alimentaires si leur origine est naturelle, et qu’ils sont, de préférence, bios, peuvent être bénéfique pour limiter la prise de poids à la ménopause. Néanmoins, ils doivent accompagner une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, et de l’activité physique. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des aides pour le corps et l’esprit. Ainsi, par exemple, le Calcium et la Vitamine D sont deux nutriments essentiels. Le premier se trouve dans les produits laitiers, la seconde, dans les poissons gras, le jaune d’œuf, ou le foie. Si vous supplémentez avec ces deux nutriments, vous aiderez vos muscles à se maintenir en bonne santé. Concernant la prise de poids, les Oméga-3 et les acides gras jouent un rôle essentiel.

On les trouve aussi dans les poissons (saumon, truite) ou dans les graines de lin. En améliorant la sensibilité à l’insuline, ils aident à une meilleure gestion de la prise de poids. D’autres compléments alimentaires sont très connus pour limiter la prise de poids, et entre dans la catégorie phytothérapie. En effet, il n’est peut-être plus nécessaire de vous dire que le thé vert, par exemple, est un allié formidable pour éviter les kilos superflus. Néanmoins, le thé vert est à consommer avec modération, car il est aussi un excitant qui pourrait interférer avec des médicaments pour traiter des problèmes de sommeil, ou d’anxiété chronique. Vous l’aurez compris, le complément alimentaire pour maigrir est une piste à explorer après avoir consulter son médecin traitant.

Les précautions à connaître avant de prendre des compléments alimentaires

Même s’ils sont naturels, ces compléments, vendues en huiles, en gélules, en gomme à mâcher, ou en comprimés, ne sont pas anodins. Par conséquent, la prise de compléments alimentaires doit être encadrée par un médecin ou un nutritionniste. L’automédication n’est évidemment jamais une bonne idée. Prenons un exemple simple avec le calcium pour comprendre. Si vous prenez trop de calcium, vous exposez très fortement à des problèmes rénaux. Cela s’appelle l’hypercalcémie, et provoque des calculs rénaux, aussi appelées coliques néphrétiques, et je peux vous assurer que la douleur est à la limite du supportable. À plus longue échéance, une hypercalcémie peut provoquer une insuffisance rénale, le rein étant dans l’incapacité de filtrer l’apport trop important. Ne jouez pas avec les compléments alimentaires, mais utilisez-les, comme des médicaments, à bon escient et en respectant les doses prescrites !