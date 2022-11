Ménopause : l’invention d’une housse de matelas qui régule la température du lit pour réduire les bouffées de chaleur

Nous sommes des millions dans le monde à connaître des troubles du sommeil. Difficultés d’endormissement, insomnies, réveils nocturnes, bouffées de chaleur à cause de la ménopause, le panel parfait de ceux qui dorment très mal et qui se réveillent fatigués. Pour tenter de remédier à ces problèmes, Sleepme lance une housse de matelas chauffante et refroidissante qui améliore le sommeil en temps réel. Cette invention se présente sous la forme d’une « alèse de matelas » et d’un « traceur de sommeil », qui analyse et agit sur le matelas en temps réel. Tara Youngblood, PDG et cofondatrice de Sleepme Inc déclare au sujet de son invention : « cela n’a jamais été fait auparavant. Personne n’a jamais inventé un appareil qui permet de monitorer le sommeil et qui permet de faire des changements de température en temps réel pendant que vous dormez ». Découverte ! L’appareil a été classé dans les 200 meilleures inventions de 2022 par le Time.

Sleepme® qu’est-ce que c’est ?

Sleepme Inc. est une marque spécialisée dans le sommeil qui veut révolutionner la façon dont nous dormons. Société mère de la marque ChiliSleep, ils ont déjà lancé des systèmes de sommeils tels que Cube ou encore DockPro. Le Sleepme Dock Pro se positionne sur le dessus du matelas comme une alèse ou une housse… Il va ensuite surveiller vos fonctions vitales telles que fréquences cardiaque et respiratoire, mais également vos cycles de sommeil, profond ou paradoxal. En fonction des informations collectées via un rapport de sommeil quotidien, il transmet des instructions au « matelas » afin que la température de votre lit soit ajustée en temps réel pour optimiser votre sommeil. Pour l’entreprise, « c’est le début du sommeil du futur » ! Une étude publiée cette année par le site menopause.org affirme que cette technologie est efficace pour réduire les bouffées de chaleur causée par la ménopause.

Comment ça marche ?

Le système Dock Pro utilise de l’eau pour maintenir votre lit à la température souhaitée… La température est ajustée en permanence et en temps réel. Le nouveau système de refroidissement, dont le brevet est en cours d’homologation, procurera une meilleure capacité de refroidissement et de façon plus silencieuse, afin d’éviter que son déclenchement ne réveille le dormeur ! Pour fonctionner, l’appareil doit être associé à la technologie Dock Pro™, inventée par Hiber-AI qui permet de réguler la température du lit en fonction des données de sommeil collectées en temps réel.

Quelques détails quant au fonctionnement de Sleepme…

Comme nous vous l’avons expliqué précédemment, le système Sleepme va automatiquement ajuster la température du matelas compte tenu des données recueillies. Le système ne demande que peu d’entretien, car le réservoir d’eau est amovible et il dispose d’un filtre pour le maintenir en parfait état de marche… Grâce à une connexion Wifi, vous avez aussi la possibilité de contrôler vos heures de sommeil, y compris lorsque vous ne dormez pas dans votre lit.

Le système coûte de 800 à 1 100 dollars en fonction de la configuration choisie, pour un ou deux dormeurs, et s’installe en quelques minutes seulement puisqu’il suffit de le glisser sur le matelas. Et, le petit plus ? Vous pouvez le programmer pour qu’il réchauffe doucement votre lit le matin, ce qui déclenchera un réveil naturel du corps… Plus d’informations sur sleep.me.