L’invention du “surmatelas chauffant” pour réduire ses factures de chauffage

Vous êtes de ceux qui ont besoin de plusieurs couettes et couvertures pour éviter de grelotter la nuit ? Vérifiez dans un premier temps que votre matelas est bien sur la face hiver, sinon retournez-le, vous gagnerez quelques degrés… Si malgré tout, vous ne parvenez pas à vous réchauffer, pourquoi ne pas envisager un matelas ou plutôt un surmatelas chauffant ? Le matelas chauffant fonctionne évidemment à l’électricité, mais il revient bien moins cher de brancher un surmatelas que de pousser le radiateur à fond pour avoir chaud. Ce pourrait donc être un bon plan pour économiser quelques euros sur votre prochaine facture. Et, avec les hausses annoncées, c’est toujours ça de pris ! Mais, comment choisir un surmatelas chauffant ? Quels sont les risques ? On vous explique tout !

Quels sont les avantages d’un matelas chauffant ?

Le premier bénéfice est évidemment celui de vous allonger dans un lit chaud, et c’est plus agréable que dans un lit glacé, il faut bien le reconnaître ! Le matelas chauffant va garantir un confort dès le coucher, et jusqu’au lever, tout en préservant une véritable qualité de sommeil pour des nuits réparatrices. De plus, ce type de matelas favorise la décontraction des muscles et la circulation sanguine. Il soulage aussi les maux de dos chroniques comme les douleurs lombaires ou cervicales. En fonction du modèle, il est possible de régler les zones de chauffage au regard de vos besoins et indépendamment de celui ou de celle qui partage votre lit… Les modèles qui permettent un arrêt à certaines heures, ou sur certaines plages horaires, sont à privilégier, car il ne faudrait pas tomber dans l’excès de chaleur et transpirer toute la nuit ! Enfin, le dernier avantage du surmatelas chauffant, c’est sa facilité d’utilisation et d’entretien. Effectivement, il suffit de la brancher pour l’utiliser, et de le débrancher pour le passer à la machine à laver.

Pourquoi est-il économique ?

Le surmatelas chauffant va vous faire économiser sur votre facture d’électricité ou de gaz, puisqu’il ne sera plus nécessaire de chauffer votre chambre… Il consomme certes de l’énergie parce qu’il est branché électriquement, mais beaucoup moins qu’un radiateur si économique soit-il. Un surmatelas chauffant procure une température de 27 °C en moyenne, ce qui est largement suffisant pour avoir chaud la nuit. Si vous ajoutez un degré de chauffe, cela ajoutera environ 40 kilowatts heures (kW) à votre facture annuelle d’électricité. Un surmatelas chauffant consomme approximativement 50 € d’électricité par an, soit autant qu’un frigo de classe A. Cependant, il faudra veiller à choisir un surmatelas bien isolé pour éviter une surconsommation.

Quels sont les différents types de surmatelas chauffants ?

Il existe deux grands types de matelas chauffants: ceux qui sont encadrés de bois sont les plus énergivores, avec une consommation annuelle de 90 € approximativement. En revanche, l’économie d’énergie se fera avec les matelas chauffants à structure souple. Leur cadre en mousse sur socle fermé les isole beaucoup mieux et ils consomment donc moins d’énergie. Pour terminer, sachez que le surmatelas chauffant doit répondre aux normes CE pour éviter tout risque d’incendie et posséder une protection contre la surchauffe appelée BSS… Choisissez-le de préférence avec une puissance de chauffe autour de 60 W et éventuellement, plusieurs zones de réglages possibles, et lavable en machine.