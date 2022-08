Des chercheurs inventent un matelas innovant qui régule la température pour faciliter l’endormissement

Bien dormir est aussi important que de manger ou de respirer… Mais dormir, ou plutôt s’endormir comme un bébé n’est pas donné à tout le monde. Parfois, c’est à cause d’une mauvaise literie, d’un matelas trop dur ou trop mou et, d’autres fois, c’est à cause de soucis ou d’émotions qui empêchent le cerveau de passer à l’état de sommeil ! Pour remédier à ce problème qui pourrit la vie et surtout les nuits de nombreuses personnes, des scientifiques ont inventé un matelas qui facilite l’endormissement. Ce matelas thérapeutique, déjà testé, donne des résultats très encourageants. Un matelas pour s’endormir plus vite ? Mais quelle belle innovation ! Et on vous explique comment ça marche !

Le sommeil est primordial

Tous les médecins de la terre sont unanimes, dormir (et si possible, bien) est nécessaire pour la santé, et nous n’en doutons pas une seconde. Pour les chercheurs de l’université d’Austin (Texas), le secret d’un endormissement facile réside dans un matelas thérapeutique qui va agir sur certaines fonctions de votre corps et faciliter votre endormissement. Le matelas inventé par ces bio ingénieurs spécialistes des appareils thérapeutiques, intègre un système de chauffage et de climatisation, qui va permettre de réguler votre température corporelle. Pour que celle-ci soit optimale pour l’endormissement, le rythme circadien, va, lui aussi se réguler. Ajoutons que les chercheurs ont également inventé l’oreiller qui fonctionne avec le matelas et qui, lui, aurait la fonction de déclencher l’endormissement via son contrôleur général : le cerveau évidemment !

Comment ça marche ?

En s’allongeant sur ce matelas et cet oreiller, la sensation de somnolence ou d’éveil serait causée par le rythme circadien combiné avec la température corporelle. En inventant un oreiller chauffant, la température de la nuque, thermostat de notre corps, resterait stable tout en réduisant la température des autres parties du corps, exceptées les extrémités (pieds et mains) qui, si trop refroidies pendant le sommeil, provoquent l’éveil.

Quels sont les premiers résultats de ce matelas innovant ?

Dans leur étude publiée sur le Journal of Sleep Research, les scientifiques expliquent avoir fait tester leur invention à des volontaires sujets aux problèmes d’endormissement. Avant la conception de ce matelas, ils avaient découvert qu’un bain chaud pris deux heures avant de dormir permettait de s’endormir plus facilement. Onze volontaires ont donc testé deux types de matelas: un groupe a utilisé un modèle qui régule la température grâce à de l’eau, et un autre qui fonctionne avec de l’air. Les testeurs devaient alors activer le système de régulation sur certaines nuits uniquement. Après plusieurs jours de tests, les données enregistrées ont montré que les volontaires s’endormaient 58% plus rapidement que sur un matelas classique.

Quant aux volontaires, ils affirment avoir mieux dormi qu’à l’accoutumée. Kenneth Diller, l’un des scientifiques et responsable de cette étude, explique qu’il est étonnant de constater que la chaleur diffusée le long de la colonne cervicale est efficace. La température centrale du corps n’est finalement pas si importante, si la nuque, les pieds et les mains conservent une bonne température corporelle. Les chercheurs américains ont déjà déposé un brevet pour leur matelas innovant qui facilite l’endormissement… Il leur faut désormais trouver des industriels prêts à le fabriquer, puis à le commercialiser !