Un américain construit des lits un peu spéciaux... avec une partie réservée à vos animaux !

S’il y a un problème que les propriétaires de chiens câlins connaissent, c’est le manque d’espace dans le lit ! Lorsque les toutous passent leurs nuits aux côtés de leurs maîtres, il devient parfois compliqué de trouver une place… Ils aiment par-dessus tout rester au contact et se vautrent de tout leur long dans votre espace vital.

Un designer de Pennsylvanie, Country Creations Pine Furniture, fabrique désormais un vrai lit qui comporte un vrai matelas réservé à vos poilus préférés ! Voici peut-être une bonne solution pour que le maître puisse reconquérir quelques cm² de matelas !

Le lit se compose de l’espace nuit pour les occupants avec 3 tiroirs de rangement de part et d’autre. A cela, il faut ajouter une partie au pied du lit réservée aux chiens… Les images parlent d’elles-mêmes et vous pourrez si cela vous chante, mettre le lit de vos chiens à votre tête, il suffira de faire votre lit dans l’autre sens ! Et les toutous disposeront de trois marches pour accéder à leur « domaine » !

Si ce lit original vous intéresse, il faudra tout de même débourser 1200 dollars (hors matelas) mais, il est possible d’acheter chaque élément séparément… Il faudra aussi vous rendre en Pennsylvanie, le designer n’exporte pas son invention…

Si, toutefois vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, vous pourriez fabriquer vous-même cet espace pour vos chiens avec quelques palettes de bois et un peu de patience… Pour un coût de quelques euros seulement !

L’idée est géniale et pourrait redonner un peu d’espace aux propriétaires de chiens encombrants et « pots de colle » … Cependant, nous ne savons pas, qui, du maître ou du chien finira sur le matelas en bout de lit… Les paris sont ouverts.