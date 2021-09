Une étude scientifique vient corroborer l’idée que la Pleine Lune aurait un effet néfaste sur le sommeil

Nous savons tous que la Lune a des influences sur nous, les humains et probablement aussi sur les animaux… Les bénéfices ou maléfices liés à la Pleine Lune, ou à la Nouvelle Lune fascinent depuis la nuit des temps… On sait que les anciens jardinaient avec la Lune, et que l’on confère à la Lune bien des pouvoirs… De légende ou réels d’ailleurs.

Une récente étude scientifique intitulée “Sommeil lunaire : synchronisation du sommeil humain avec le cycle de la lune dans des conditions de terrain” revient sur les problèmes de sommeil provoqués par la Lune. Cette étude menée par le département de Biologie de l’université de Washington vient étayer le fait que cette phase particulière de la Lune affecterait bien le sommeil des humains… Explications.

Mais c’est quoi la Pleine Lune ?

La Pleine Lune, est une phase lunaire pendant laquelle la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. C’est le phénomène contraire à la Nouvelle Lune, phase pendant laquelle la Lune est invisible depuis la Terre. La phase de Pleine Lune se reproduit tous les 27 jours environ.

Que constatent les humains les soirs de Pleine Lune ?

L’étude scientifique nous révèle que les humains expliquent s’endormir plus tardivement les soirs de Pleine Lune (+30 minutes), sans aucun autre facteur aggravant. Mais également que le temps de sommeil se voit raccourci (-50 minutes), et ce, pendant les 3 à 5 nuits qui précèdent cette Pleine Lune… Ce qui au bout du compte fera tout de même 5 heures de sommeil en moins !

Quelle est l’influence de la Lune sur notre sommeil ?

Le Docteur Alex Dimitriu, auteur de l’Encyclopedia of Sleep Medicine explique que la lumière bleutée, gêne la production de mélatonine. Cette hormone naturelle est indispensable pour favoriser la phase d’endormissement. On pourrait comparer la lumière de la Pleine Lune à celles de la lumière bleue d’un écran avant de dormir….

L’explication scientifique

Selon cette étude, la Pleine Lune influencerait bien notre sommeil. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont suivi le sommeil de plus de 500 personnes équipées de bracelets connectés. Parmi les personnes testées, 98 personnes originaires de communautés autochtones d’Argentine, et 464 étudiants américains. Ce choix du panel ayant été fait pour voir si une différence existait entre le milieu rural et le milieu urbain. Il s’avère que le milieu de vie n’exercerait aucune influence.

Le dispositif a permis de déterminer que les soirs de Pleine Lune, tous les participants mettaient plus de temps à s’endormir…. Mais également qu’ils se couchaient beaucoup plus tard, pendant les 3 à 5 nuits qui précédaient la Pleine Lune.

Mais alors comment éviter les troubles du sommeil ?

Il se dit que certaines personnes sont plus sujettes à l’influence de la Pleine Lune que d’autres. Outre les difficultés de sommeil, celle-ci peut également provoquer des sautes d’humeur… Mais il existe quelques conseils à suivre pour que la Pleine Lune ne vous empêche plus de dormir…

Vous coucher plus tôt, cela semble logique…. Une heure plus tôt que d’habitude pour ne pas perdre de précieuses heures de sommeil.

Canalisez votre énergie en faisant un peu plus de sport que d’habitude

Evitez la consommation de stimulant après 16 h (café, thé, alcool, tabac…)

Privilégiez des repas légers le soir

Usez et abusez de tisanes à base de valériane, enfin pas trop quand même ou c’est votre vessie qui vous empêchera de dormir !

Utilisez quelques gouttes d’huiles essentielles de mandarine ou de lavande, elles favorisent l’endormissement même lorsque ce n’est pas la Pleine Lune !

La prochaine Pleine Lune est prévue pour le mercredi 20 octobre, vous aurez donc la marche à suivre, pour bien dormir malgré sa présence !

