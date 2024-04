Comment observer l’éclipse totale de Soleil du 8 avril 2024 ?

Vous connaissez peut-être la chanson de Charles Trenet, « Le Soleil et la Lune », sortie en 1939 ? Une chanson dans laquelle, l’homme au chapeau dit : « le Soleil a rendez-vous avec la Lune ». En termes plus scientifiques, c’est d’une éclipse totale de soleil, dont il parle, et la prochaine aura lieu très bientôt : le 8 avril prochain. Ce phénomène est peu fréquent, puisque ce sera cette fois-ci la 15ᵉ éclipse solaire totale du 21ᵉ siècle. Et, il faudra attendre le 12 août 2026 pour assister au prochain spectacle. Un phénomène rare, que de nombreux spectateurs chercheront à observer. Mais, qu’est-ce qu’une éclipse solaire totale ? Pourra-t-on l’observer depuis la France ? Et, dans quels autres pays ? Décryptage.

Un événement rare

Une éclipse totale de soleil, aussi appelée éclipse solaire, se produit lorsque la Lune se place directement entre la Terre et le soleil, bloquant complètement la lumière du soleil. Cela crée une ombre sur certaines parties de la Terre de laquelle les spectateurs peuvent observer un obscurcissement complet du soleil pendant un court laps de temps, généralement quelques minutes.

Durant une éclipse totale, la lune semble parfaitement recouvrir le disque du soleil, ne laissant qu’une couronne brillante autour du bord. C’est un événement astronomique spectaculaire et assez rare, car il nécessite un alignement presque parfait entre le soleil, la Lune et la Terre. Attention, le spectacle est magnifique, mais il peut être dangereux, et il est fortement recommandé de porter des lunettes spéciales. D’ailleurs, l’Agence Spatiale du Canada recommande, dans ce communiqué, de porter des lunettes filtrantes conçues pour l’observation d’éclipses (norme internationale ISO 12312-2) de moins d’un an.

Pourra-t-on observer l’éclipse totale de soleil en France ?

Si vous habitez la France Métropolitaine, c’est non, irrévocablement non, vous ne verrez pas cette éclipse totale en direct. Néanmoins, elle sera bien visible en France, mais à 6 875 km de Paris, dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle sera visible à 90 %. En Europe, il sera, à priori, possible, si le ciel est clair, de l’observer. Depuis la Norvège, l’Islande, l’Irlande, le sud-ouest de la Grande-Bretagne, le nord-ouest de l’Espagne et du Portugal, aux Açores et aux îles Canaries. Voilà pour le petit tour d’Europe ! Sinon, ce sera vers l’Amérique du Nord, qu’il faudra rapidement vous rendre.

Où se déroulera cette éclipse solaire totale ?

Cette éclipse du 8 avril 2024 se déroulera sur une diagonale d’approximativement 185 km de large, qui débute à l’ouest du Mexique, et s’étend vers les États-Unis (sud au nord-ouest) et se termine à l’est du Canada. C’est donc Outre-Atlantique qu’il faudra se trouver pour l’observer. Pour les autres citoyens du monde, sachez que l’Agence spatiale américaine (NASA) diffusera une retransmission de l’éclipse totale sur sa chaîne YouTube de 19 heures (heure de Paris) à 22 heures, sans commentaire, uniquement à l’aide d’un télescope. Et, vous, êtes-vous fascinés par ce type de phénomène naturel et rare ? Serez-vous au rendez-vous sur YouTube, ou ailleurs dans le monde ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .