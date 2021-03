Nous ne la voyons pas à l’oeil nu mais la Lune traîne une longue queue lumineuse, comme une comète !

Les enfants et même les adultes dessinent souvent une comète avec une étoile et une longue queue… Ils dessinent le soleil avec un rond et des bâtons et la Lune se retrouve être représentée en quart de lune ou comme un cercle.

Pourtant si l’on devait vraiment représenter la Lune telle qu’elle est dans l’univers, alors il faudrait aussi, comme pour la comète, lui faire une « queue » ! Notre œil humain ne peut pas percevoir cette longue queue de particule pourtant elle existe bel et bien ! Cette queue presque magique a été découverte dans les années 1990 explique le New york Times.

Nos yeux ne peuvent la voir et pourtant !

Cette « queue de lune » est un sujet qui fascine les scientifiques du monde entier. Et d’ailleurs, ils pensent enfin savoir d’où vient cette étrange phénomène ! Attention ça va secouer ! En effet, il semblerait que cette étrange queue provienne d’impacts de météorites et d’astéroïdes ! Elle prouve ainsi que ce satellite de la Terre est bien plus dynamique qu’on ne le pense.

Selon l’étude publiée dans le Journal of Geophysical Research : Planets, la queue est en fait, un flux de particules de sodium que les impacts lui ont arrachés. S’ils s’accrochent à la Lune en une longue queue, c’est parce qu’ils sont dynamisés par les photons du Soleil ! « Cela fait ressembler la lune à une comète (…) Il y a un flux de choses qui en découle. » explique Jeffrey Baumgardner , chercheur principal au Center for Space Physics de l’Université de Boston

Une animation montre comment les atomes de sodium éjectés de la surface lunaire sont affectés par l’orbite de la lune autour de la planète Terre. Vidéo de James O’Donoghue / @ PhysicsJ, basée sur des simulations de Jody K. Wilson.

Comment se déplace-t-elle ?

La queue est située derrière la Lune, dans son orbite autour de la terre. C’est la raison pour laquelle l’apparence d’une ligne droite est perceptible depuis notre Terre et avec un appareil-photo suffisamment puissant pour le constater !

Même si les auteurs de l’étude n’ont, à priori aucune application pratique ou utile pour les scientifiques, elle n’en n’est pas moins fascinante. C’est tout de même qu’un spectacle aussi « magique » ne puisse pas être vu par nos pauvres yeux d’humains… Ce doit être magnifique !