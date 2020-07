Construite au cœur du cratère d’une météorite, le sol de la ville allemande de Nördlingen regorge de diamants !  

Dans l’État de Bavière, en Allemagne, il existe une petite ville médiévale vraiment très spéciale : Nördlingen présente en effet la particularité d’avoir été construite au cœur du cratère d’une météorite qui s’est écrasée sur Terre il y a plusieurs millions d’années. La ville repose ainsi sur un gisement historique, avec un sol qui regorge de pierres précieuses !

Des millions de minuscules diamants : À première vue, Nördlingen a tout d’une petite ville médiévale comme les autres, mais si vous y regardez de plus près, vous verrez que ses pavés et ses constructions en pierre semblent scintiller de mille feux sous le soleil : eh bien, il ne s’agit pas que d’une impression, car la roche qui compose la ville, la « suévite », est en fait incrustée de millions de diamants.

Les pierres précieuses ont vu le jour lorsque la fameuse météorite a frappé le sol il y a 15 millions d’années : lors de l’impact, les matières minérales se sont alors instantanément transformées en pierre précieuse suite à l’énorme chaleur et pression provoquée par le choc.

Pour ceux qui songent déjà à se rendre à Nördlingen pour extraire un ou deux diamants de ses pavés, il faut savoir que les gemmes n’ont malheureusement aucune valeur économique. Les diamants sont en effet tout petits, avec une taille de moins de 0,2 mm de diamètre.

Un véritable gisement historique

Pendant des siècles, les habitants de Nördlingen ont cru que leur ville a été bâtie sur l’ancien cratère d’un volcan. Mais en 1960, des géologues américains sont venus et ont étudié le paysage et la roche qui la compose. C’est là qu’ils ont découvert et révélé que c’est un astéroïde qui est à l’origine de la particularité de la ville et non un volcan.

Des géologues locaux ont ensuite étudié les pavés et les constructions en pierre de la ville : ils ont alors estimé que ces derniers devraient contenir pas moins de 72 000 tonnes de diamants microscopiques, ce qui est phénoménal ! « Il y a des endroits dans le monde où ce type de matériau d’impact d’astéroïdes a été utilisé pour les bâtiments, mais loin de cette quantité […] ici, il a été utilisé pour construire toute la ville », explique le Dr Stefan Hölzl, géologue et directeur du musée RiesKrater qui est entièrement consacrée à l’histoire de la ville, et comment son avenir a été façonné par l’impact des astéroïdes.

