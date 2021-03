Conquête Lunaire : bientôt des élevages de poissons sur la Lune ?

Envoyer des terriens sur la Lune, et ce, depuis le 16 Juillet 1969, où Aldrin, Armstrong et Collins ont foulé le sol lunaire. Mais les expériences lunaires risquent de s’intensifier et une question se pose ! Que pourrait manger les « touristes » lunaires ? Des scientifiques français tentent de répondre à cette question primordiale pour le futur…

Aujourd’hui la nourriture spatiale se compose de produits lyophilisés, mais demain ? Pourrait-on manger des produits frais ? De la viande ? Du poisson ? Si pour la viande, cela semble compliqué d’élever des animaux à viande sur la Lune, en revanche, pour les poissons ce serait peut-être possible. Explications !

Alors que l’Agence Spatiale Européenne projette de construire un village lunaire, les scientifiques se penchent sur l’alimentation possible sur la Lune. Leur plan d’attaque : un élevage de poissons sur la Lune ! En expédiant depuis la Terre des œufs vivants transportés dans de l’eau venant de la Lune, ils pourraient parvenir à produire un élevage lunaire ! Un espoir pour les astronautes qui pourraient alors se régaler de bars au lieu de la nourriture en poudre.

Comment ont-ils fait ?

Les scientifiques du Centre spatial de l’Université de Montpellier et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ont choisi le bar comme poisson test. Ils ont donc emballé des œufs et de petits bars, jugés plus résistants que des poissons adultes. Puis, ils ont soumis les œufs et poissons à des secousses semblables à celles du décollage de la fusée Soyouz.

Une fois les secousses passées, 76 % des œufs de bar et 95 % des œufs de maigres sont encore éclos. Ces chiffres sont semblables à un panel identique de poissons et œufs non secoués. Ce qui laisse entendre que les petits bars et les œufs pourraient donc être élevés sur la Lune !

Outre le fait de proposer une alimentation variée sur la Lune, les scientifiques pensent que ce serait également un lien vers la Terre pour ces astronautes. C’est une véritable avancée dans la conquête spatiale, mais l’étude ne dit pas si les astronautes devront penser à glisser une canne à pêche dans leurs bagages ?