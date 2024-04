Quels sont les tests pour devenir astronaute ?

Que répond un enfant lorsqu’on lui demande le métier qu’il souhaitera exercer plus tard ? Dans le top des métiers qui font rêver les petits, je peux citer pompier, médecin, vétérinaire ou astronaute. Devenir astronaute est un rêve caressé par de nombreux petits esprits qui aimeraient s’envoler sur la Lune, et voir de plus près les étoiles. Dans le monde, depuis 2015, 543 personnes seulement ont participé à une mission spatiale. Et, ce n’est qu’en 2021, que l’Agence spatiale européenne (ESA) lançait sa première campagne de recrutement pour 4 à 6 astronautes uniquement. Devenir astronaute, un rêve qui restera inaccessible pour de nombreux rêveurs, mais une réalité pour une infime poignée d’entre eux. Mais, alors ? Comment devient-on astronaute ? Je vais tout vous expliquer.

L’ESA recrute, quelles sont les qualités requises pour devenir astronaute ?

L’Agence spatiale européenne (ESA) est à la recherche de candidats dotés de compétences diverses et variées pour participer aux prochaines missions vers la Station Spatiale Internationale, la Lune et éventuellement la planète Mars. Voici les capacités intellectuelles et physiques nécessaires.

Capacités de perception visuelle

Excellente mémoire

Aptitude à la logique

Capacité de concentration

Compétences en analyse

Sens développé de l’orientation

Dextérité manuelle

Bonne condition physique

Capacité d’adaptation

Esprit de coopération

Aptitude au travail d’équipe

Maîtrise de soi

Compétences en communication

Ces compétences sont essentielles pour accomplir les missions spatiales avec succès et garantir la sécurité et l’efficacité des opérations dans des environnements extrêmement exigeants. Et, ce n’est probablement pas Thomas Pesquet, le plus célèbre de nos astronautes français, qui vous dira le contraire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous inscrire, sur ce site, pour les sélections de l’ESA.

Quelles sont les tâches des astronautes ?

Dans l’inconscient collectif, être astronaute, c’est partir en mission spatiale, sur la Lune, ou à bord d’une navette, ou d’une fusée. Disons que pour un astronaute, le voyage interstellaire est un peu « la cerise sur le gâteau » ! Pour devenir astronaute, je dois posséder bien d’autres facultés, car le métier d’astronaute ne se limite pas aux voyages sur la Lune, bien évidemment. Ainsi, les diverses missions d’un astronaute s’effectuent d’abord sur Terre, par exemple, l’astronaute participe à de nombreuses recherches scientifiques, et doit rédiger des rapports détaillés de ces recherches. Une fois dans l’espace, le voyage ne sera pas touristique, l’astronaute devra entretenir les stations spatiales, réparer certaines pièces défectueuses, dans un environnement très hostile. De plus, il devra aussi organiser la totalité de la vie à bord de la station, et sur de longues durées.

Les prérequis pour devenir astronaute

Avant d’obtenir votre statut d’astronaute, le chemin sera long, et cette voie, n’est pas ouverte à tous. Voici les conditions d’âge, de niveau d’études, et de compétences requises :

Être âgé de 27 à 50 ans et mesurer de 1,55 à 1,90 m

Être une femme citoyenne ou un homme citoyen d’un État membre de l’ESA

Être titulaire au minimum d’un master (bac +5) d’une école d’ingénieur ou dans le domaine scientifique, comme la biologie, la médecine, les mathématiques, la physique, les sciences de la Terre ou l’informatique

Avoir au moins trois ans d’expérience professionnelle en lien avec le domaine d’études, par exemple, dans la maintenance des lanceurs spatiaux et satellites

Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères à la perfection (dont l’anglais, mais également le russe ou le chinois)

(dont l’anglais, mais également le russe ou le chinois) Avoir une excellente condition physique et être psychologiquement stable.

Si vous possédez ces qualités, vous pouvez postuler, mais vous serez ensuite soumis à de multiples tests, avant d’obtenir votre ticket pour l’espace. Vous pouvez découvrir à quoi ressemblent certains tests sur ce document publié par l’Agence Spatiale du Canada. Avez-vous déjà caressé ce rêve de devenir astronaute ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .