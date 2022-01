Quels sont les conditions requises pour devenir astronaute ?

Il y a une trentaine d’années, lorsque vous demandiez à un enfant ce qu’il voulait faire plus tard, il ou elle répondait « Maîtresse d’Ecole » ou « Pilote d’Avion ». Aujourd’hui, les temps ont changé, et si vous posez cette même question à un enfant d’aujourd’hui, il y a de fortes chances pour qu’il vous réponde « Astronaute » ! Thomas Pesquet n’y est sans doute pas étranger tant les clichés qu’il nous envoie depuis ses escapades spatiales sont magnifiques ! Mais que répondez-vous à un enfant qui veut faire de l’espace son futur terrain professionnel ? Quelles études faut-il faire pour accéder à son rêve ? Est-ce ouvert à tous ? On va tout vous expliquer pour que votre enfant puisse accéder à son rêve ultime !

Des études pour être astronaute ?

On compte dans le monde très peu d’astronautes au regard d’autres professions… Il faut donc d’abord savoir que les places offertes sont peu nombreuses, mais qu’il y a de nombreux candidats. Pour pouvoir postuler pour être astronaute, il faut avoir une excellente condition physique car les entraînements sont rudes pour le corps… Mais il faut aussi avoir un cursus universitaire avant même de postuler. Il n’existe pas de « Diplôme d’Astronaute » ni de cursus exclusivement dédié au métier. Les candidats retenus passent tous par le centre de formation de l’Agence Spatiale Européenne. Ce centre étant le sésame pour un jour caresser le rêve de devenir astronaute.

Des connaissances ciblées

Du côté universitaire, il faut posséder un master dans un domaine scientifique. Que ce soit biologie, physique, médecine ou alors un master ingénierie… Autant dire que les masters de philosophie ou lettres classiques ne seront pas les meilleurs candidats, même si tout reste possible ! Mais ce n’est pas tout, il faut aussi parler couramment anglais, la langue internationale des missions spatiales. Enfin, il faut également avoir effectué 1000 heures de vol pour pouvoir intégrer le centre de formation.

Des tests psychotechniques indispensables

Pour devenir astronaute, il faut également réaliser des tests psychotechniques, comme ceux dispensés par le centre national de tests psychotechniques. Des centres agréés existent dans toute la France. Cela consiste en plusieurs tests pour évaluer la logique et la mémoire visuelle. Le premier test consiste à déterminer une combinaison de formes manquantes sur une grille de neuf cases. Le second doit arriver au résultat de la vitesse de rotation d’une roue selon un cas de figure. On vous avait prévenu qu’il valait mieux être scientifique ! D’autres séries de tests entrent également dans le cursus des tests psychotechniques. Ces tests dits de Tim Peake ont été mis au point par l’astronaute lui-même qui en a écrit un livre lors de son retour de l’ISS en 2016. Ce livre est une petite bible des tests, qui permettra à tous les futurs candidats de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir celle du centre national des tests psychotechniques.

Une condition physique parfaite

La dernière qualité requise pour devenir astronaute, est d’être en parfaite condition physique, c’est une évidence. Pour attester de sa condition physique, le candidat doit fournir un certificat médical délivré par un « médecin-examinateur du personnel aéronautique ». Les qualités psychologiques sont également à prendre en compte… Il faut pouvoir garder son sang-froid, rester calme même lors de situations oppressantes. Les candidats doivent être âgés de 27 à 37 ans pour postuler et accepter de vivre de long mois loin de leurs proches. Quant au temps, il faut dans le meilleur des cas, une année pour être sélectionné, et une autre année, au moins de formation. Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir pour devenir le prochain Thomas Pesquet ! A vous de jouer !