Depuis sa mise en orbite en décembre 2021, le télescope spatial James Webb nous a permis de scruter le ciel avec une précision sans précédent. Grâce aux instruments ultrasophistiqués qu’il embarque, l’engin aide les astronomes à comprendre certains phénomènes spatiaux intrigants. Parmi ses découvertes les plus spectaculaires, il est possible de mentionner la récente détection de signes indiquant la présence d’eau autour d’une comète qui se trouve dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter. En juin dernier, le télescope a décelé un filament galactique vieux de 830 millions d’années. Plus récemment encore, en juillet, le JWST a été témoin de « la danse enflammée des étoiles et des nébuleuses de Herbig-Haro 46/47 ».

D’étranges taches lumineuses

C’est justement en exploitant les images prises lors de cette trouvaille au niveau du complexe d’objets Herbig-Haro que les astronomes ont repéré un étrange objet adoptant une forme plus ou moins similaire à celle d’un point d’interrogation. Il consiste plus précisément en de taches lumineuses de couleur rougeâtre. Une nuance qui est sans aucun doute due à son éloignement. Ce phénomène est mieux connu sous le nom d’« effet Doppler » ou « effet Doppler-Fizeau ». Pour l’instant, personne ne sait de quoi s’agit-il exactement.

Le fruit d’une interaction entre plusieurs galaxies ?

Le débat est donc lancé pour comprendre la nature de ce mystérieux point d’interrogation situé à environ 1 500 années-lumière de notre planète.

Alors que certains scientifiques n’ont aucune explication, d’autres avancent qu’il pourrait s’agir de galaxies en interaction. C’est le cas de Malcolm Macdonald, professeur d’ingénierie des engins spatiaux à l’université de Strathclyde, au Royaume-Uni. « Je ne suis pas astronome, mais la perspective qu’une forme de vie extraterrestre intelligente et super-avancée manipule les galaxies pour créer… des formes spécifiques, ou que deux ou trois galaxies entrent simplement en collision et se mettent à ressembler à un ” ?”, je dirais que la seconde hypothèse est bien plus probable », a-t-il déclaré, rapporte le site dw.com.

Une découverte qui nécessite des recherches supplémentaires

Quelle que soit la véritable nature de cet objet lointain, sa découverte prouve une fois de plus que le télescope James Webb contribue grandement à l’actualisation de nos connaissances sur l’espace et l’Univers dans son ensemble. Il va sans dire que de nouvelles recherches aideront à éclaircir le mystère autour de cet étonnant symbole lumineux. Plus d’infos : jameswebbdiscovery.com.