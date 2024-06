L’univers pourrait avoir plus de 20 milliards d’années, soit 2 fois plus vieux qu’on ne le pensait

Pour calculer l’âge de l’Univers, les astronomes s’appuient généralement sur un phénomène astronomique baptisé décalage vers le rouge. Celui-ci est expliqué par l’effet Doppler ou la théorie de l’expansion de l’Univers : les galaxies émettent des ondes lumineuses de plus en plus rouges à mesure qu’elles sont éloignées. Aussi, l’estimation actuelle de l’âge de l’Univers est de 13,7 milliards d’années. Un postulat avec lequel l’astronome Rajendra Gupta ne semble pas être totalement d’accord.

Un travail qui exploite une théorie peu connue

Dans un article publié dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ce physicien affilié à l’Université d’Ottawa, au Canada, propose une nouvelle approche pour évaluer l’âge du Cosmos. Son étude repose en bonne partie sur une théorie moins populaire formulée par l’astronome suisse Fritz Zwicky en 1929 selon laquelle la lumière se fatigue au fur et à mesure de son voyage dans l’espace. Ce qui aurait pour effet de changer sa fréquence, qui serait observé comme un décalage vers le rouge. Gupta a mené ses recherches en s’appuyant sur des données recueillies par des instruments de nouvelle génération tels que le télescope spatial James Webb.

« Un phénomène hybride »

En effet, ces instruments ont permis de réaliser des mesures dont les résultats paraissent être contradictoires avec certaines théories existantes. On a, par exemple, trouvé des galaxies plus anciennes que l’âge supposé de l’Univers. En partant de ces découvertes, le scientifique de l’Université d’Ottawa a effectué quelques ajustements impliquant les « constantes de couplage ». Il s’agit d’un concept qui combine la théorie de l’univers en expansion et celle de Zwicky. En associant ces deux éléments, « il devient possible de réinterpréter le décalage vers le rouge comme un phénomène hybride, plutôt que purement dû à l’expansion », affirme le physicien dans un communiqué.

Deux fois plus vieux ?

En utilisant cette méthodologie, Gupta a découvert que le Big Bang, c’est-à-dire la naissance de l’Univers, pourrait avoir eu lieu il y a 26,7 milliards d’années ! D’après le physicien, le fait que la lumière se fatigue au cours de son périple de longues distances dans l’espace est une conséquence de la constante de couplage qui détermine comment les particules interagissent les unes avec les autres.

Il estime ainsi que la compréhension conventionnelle de la « constante cosmologique », qui désigne l'énergie noire à l'origine de l'expansion de l'univers, devrait être rediscutée. Bref, cette découverte pourrait changer la façon dont nous percevons notre Univers. Plus d'informations sur cette page.