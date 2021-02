Les 12 objets les plus étranges de l’Univers (Partie 1)

L’Univers est vaste et nous n’en savons certainement que très peu sur lui. Cependant, les scientifiques déploient constamment d’importants efforts pour nous permettre de percer ses mystères. Chaque jour, de nouvelles découvertes sont ainsi réalisées. Voici quelques exemples des objets les plus étranges que les chercheurs ont trouvés dans l’espace.

Les Pâtes nucléaires

Les pâtes nucléaires doivent leur nom à leur forme dont la géométrie fait penser aux pâtes alimentaires. Il s’agit de matière dégénérée accusant une masse volumique de 1014 grammes par centimètre cube. Ce sont donc des substances très denses.

Afin de vous donner une idée de leur solidité, pour les briser, il faudrait 10 milliards de fois la force nécessaire pour casser l’acier. Les pâtes nucléaires se trouveraient dans la croûte des étoiles à neutrons. Elles contribueraient aussi à l’évolution des supernovæ à effondrement de cœur.

Les anneaux de Haumea

Orbitant dans la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune, la planète naine Haumea a toujours intrigué les astronomes. Accusant un rayon de 816 km, ce corps céleste dont la découverte remonte à 2004 se distingue par sa forme allongée étrange, différente de celles des autres planètes du système solaire, lesquelles sont sphériques. En 2017, des chercheurs ont découvert que Haumea possède aussi des anneaux. Il est probable que ces derniers résultent d’une collision dans un passé lointain.

Une lune avec une lune

Une lune est censée orbiter autour d’une planète massive, mais qu’en serait-il si elle possédait aussi une lune ? Pour l’heure, ce n’est qu’une pure hypothèse, mais sur internet, les termes anglais « submoons » « moonitos », « grandmoons », « moonettes » « moooons » et « moonmoons » sont déjà très populaires auprès des passionnés d’astronomie. Selon Live Science, des calculs récents suggèrent qu’il n’y a rien d’impossible dans leur formation.

Une galaxie sans matière noire ?

Selon la théorie, la matière noire représente près de 80 % de la masse totale de l’Univers. Elle est donc censée être présente partout dans le Cosmos. Cependant, en 2018, des chercheurs ont découvert une galaxie qui semblait défier la loi de la physique. En effet, celle-ci semble être totalement dépourvue de matière sombre. Baptisée NGC1052-DF2, elle se trouve dans la constellation de la Baleine à une distance de 61,97 millions années-lumière de la Terre.

KIC 846285, une étoile pas comme les autres

KIC 8462852 est une étoile jaune-blanc située dans la constellation du Cygne, à environ 1 470 années-lumière de la Terre. Surnommée « étoile de Tabby » ou « étoile de Boyajian », elle fascine les scientifiques en raison des variations inhabituelles de sa luminosité. La variation est parfois très forte qu’elle atteint 22 %.

Diverses théories sont nées pour expliquer cette fluctuation, allant jusqu’à avancer la possibilité de la présence d’une mégastructure bâtie par une civilisation avancée. Toutefois, il est également possible que cela soit dû à un anneau de poussière entourant l’étoile.

D’étrange sursauts radio rapides

Depuis près de 14 ans, les scientifiques reçoivent des signaux radio mystérieux provenant de l’espace. Cela est rendu possible par l’utilisation d’infrastructures radio de nouvelle génération telles que le radiotélescope de Parkes, en Australie. Ne durant que quelques millisecondes, ces signaux radio ultra-puissants et ultra-lumineux sont connus sous l’appellation de « sursauts radio rapides ». Les plus notables sont les sursauts FRB 121102, FRB 180924, FRB 180916 et FRB 190523.

Il semble que ces flashs proviennent de plusieurs milliards d’années-lumière. Leur véritable origine n’est pas encore connue, divisant la communauté scientifique entre phénomènes naturels et œuvres d’une intelligence artificielle quelconque.

La partie 2 arrive demain 🙂