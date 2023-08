Super-lune bleue, un impressionnant et rare phénomène à observer dans la nuit du jeudi 31 août 2023

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vous pourriez bien vous demander pourquoi certains veillent en plein milieu de la nuit. Ce sera sans doute la faute à la super-lune bleue qui devrait pouvoir être observée. Un phénomène très rare, qui se reproduit tous les deux ans et demi en général. Au télescope ou à l’œil nu, si l’astronomie vous intéresse, il faudra alors être sur le pont dès que le soleil ira se coucher. Ce mois-ci, une super-lune (de l’esturgeon) avait déjà eu lieu le 1ᵉʳ août, mais cette super-lune bleue sera encore plus belle, éclairant le monde de sa puissante lumière. Mais qu’est-ce qu’une super-lune ? On vous explique tout.

Une « super-lune », qu’est-ce que c’est ?

Une super-lune est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune est à sa phase de pleine lune et qu’elle est également à son point le plus proche de la Terre dans son orbite elliptique. La Lune, qui ne change pas de couleur, rassurez-vous, apparaît alors 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse que lorsqu’elle est à son apogée. Lors d’une super-lune, on dit que la Lune est à son périgée, soit son point le plus proche de la Terre. Ces phénomènes astrologiques sont très appréciés des passionnés d’astronomie et des photographes, car ils représentent une opportunité d’admirer la Lune, plus précisément, et d’apercevoir ses aspérités.

Pourquoi ce phénomène est-il si rare ?

Une phase lunaire prend 29,5 jours, soit 354 jours pour 12 cycles complets. Comme l’année compte 365 jours, il est évidemment impossible d’avoir uniquement 12 pleines lunes par an. Une 13ᵉ pleine lune se produit donc tous les 36 mois environ, c’est la « Lune bleue ». Une lune plus lumineuse, qui ne correspond pas au schéma normal. C’est un peu la lune « intruse », elle est en conséquence particulière comme nous l’avons vu juste avant.

Cependant, ne vous attendez pas à voir la Terre éclairée d’une lumière bleue, mais simplement à constater un éclairage lunaire beaucoup plus lumineux qu’à l’habitude. Si vous n’êtes pas au rendez-vous cette année, les prochaines super-lunes auront lieu le 31 mai 2026, puis le 31 décembre 2028. Quant à la prochaine super-lune bleue, elle est attendue pour 2037 ! Ne la manquez pas, elle sera observable dans le monde entier, et ce sera probablement un spectacle magnifique.

Quelles sont les croyances et mythologies liées à la Lune ?

Vous avez assurément entendu dire que les cheveux repoussaient plus vite quand ils étaient coupés sous la pleine lune. On vous a aussi peut-être dit que les légumes poussaient plus vite, lorsqu’ils étaient plantés à la pleine lune ? Certes, les anciens ont toujours jardiné avec les saisons, et donc avec la Lune, mais aucune preuve scientifique ne peut démontrer qu’il s’agit de vérité. On dit aussi que les nuits de pleine lune ou de super-lune, les crimes et délits sont plus nombreux, car cette puissance lunaire aurait un impact négatif sur ceux ayant des pulsions malsaines. Eh bien entendu, en astrologie, il y a pour certaines personnes des signes plus influencés par la Lune que d’autres, on les appelle les personnes lunatiques…

