Jardiner avec le calendrier lunaire : mythe ou réalité ?

J’ignore pour vous, mais pour ma part, j’ai toujours entendu mon grand-père, éminent jardinier qu’il était, dire qu’il fallait « jardiner avec la Lune ». Par exemple, il plantait toujours ses tomates en Lune descendante, après les avoir semées en Lune montante ! Dans les années 80, il s’aidait même d’un almanach, pour connaître les cycles lunaires ! Nous savons que la Lune exerce une influence sur les marées et que certains signes astrologiques sont sensibles aux pleines et nouvelles lunes. Cette influence, de nombreux jardiniers l’utilisent pour créer leur potager. Mais, est-ce un mythe ou une réalité ? Comment la position de la Lune pourrait agir sur les plantes, et notamment sur leurs développements futurs ? Toujours est-il que je peux vous assurer que chaque été, nous avions de magnifiques et abondantes tomates à déguster ! Décryptage.

Du côté de ceux qui croient en l’influence de la Lune

Vous l’aurez peut-être compris, mon expérience passée fait que je me rangerai plutôt du côté de ceux qui croient à son influence. Pour ces personnes, la position de la Lune, et donc sa luminosité, joueraient un rôle dans la croissance des légumes. Par exemple, il existe des « jours-feuille » pendant lesquels, il faut planter les salades ou les choux. Certains jours appelés « jours-racine » sont ceux propices à la plantation des carottes ou des pommes de terre, ou encore les « jours-fruit » pour les tomates, les poivrons ou encore les courgettes. Ainsi, comme le faisait mon grand-père, les semis se feraient en Lune ascendante (montante) et les plantations en Lune descendante. En suivant ces calendriers lunaires, la production serait augmentée, et les végétaux plus prompts à croître rapidement. Par exemple, sur ce calendrier lunaire, on apprend que les fraisiers retombants devraient être plantés le 22 mars 2024.

Du côté des sceptiques, comment cela se traduit-il ?

Pour Pierre Henriquet (@astropierre), médiateur scientifique, conférencier et chargé de projet, l’influence de la Lune sur le jardinage, n’a jamais été scientifiquement prouvé. Et, voici, selon lui, les arguments avancés pour tordre le cou à cette croyance :

La luminosité de la Lune, d’abord, est très infime par rapport à la lumière du Soleil pour pouvoir jouer sur la pousse des plantes.

L’influence de la Lune sur les marées, trop souvent mise en avant, n’aurait en réalité pas de fondement. Les marées ne sont pas liées, selon lui, aux cycles lunaires, mais à la distance entre la Terre et la Lune.

Pour attester ces dires, il explique que les producteurs de fruits, de légumes ou de céréales, ne planteraient pas « avec la Lune », ce qui ne les empêcherait pas de produire. Il n’empêche que ces agriculteurs plantent bien, à date fixe, qui dit qu’ils ne jardinent pas, eux aussi, avec la Lune ?

On me pose souvent la question de l'influence de la Lune sur le vivant. Et sur ce sujet, on en dit beaucoup. Du vrai, du faux et beaucoup de choses qu'on a entendu sans trop savoir si c'est vrai ou pas. Aujourd'hui parlons de l'influence de la Lune en agriculture.#Thread 1/38 pic.twitter.com/9OfgOMa4d8 — Astropierre (@astropierre) January 13, 2024

Jardiner avec la Lune ? Et, pourquoi pas ?

Il est évidemment impossible de prouver que la Lune influence les cultures et leurs rendements à l’heure actuelle. Néanmoins, cela vaut peut-être le coup d’essayer, surtout pour ceux qui pensent que le potager ce n’est pas fait pour eux ! Des calendriers lunaires, il en existe des centaines en livre papier, ou sur Internet, il suffit de suivre leurs recommandations. Et, pour vous, peut-être que cela vous évitera de planter vos tomates en février, allez-savoir ? La sélénoculture, le nom scientifique du jardinage avec la Lune, est utilisé depuis l’Antiquité, et les « anciens » se sont toujours nourris avec les produits de la Terre. Ils devaient bien savoir observer le Ciel, eux, non ? Alors pourquoi ne pourrions-nous pas le faire nous aussi ? À méditer. Et, vous ? Jardinez-vous avec la Lune ? Pensez-vous qu’elle possède une influence sur vos récoltes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .