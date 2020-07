CommStar-1 : un satellite relais qui permettra de communiquer rapidement avec les astronautes sur la Lune

D’ici quatre à cinq ans, plusieurs compagnies spatiales comptent envoyer à nouveau des hommes sur la Lune. La NASA prévoit par exemple d’y renvoyer ses astronautes en 2024, mais tout n’est pas encore point, notamment en ce qui concerne la communication.

L’entreprise privée CommStar Space Technologie compte cependant régler ce problème : dans un communiqué datant du 16 juin dernier, elle a annoncé son intention de lancer le « CommStar-1 », un satellite relais qui va faciliter la communication entre la Terre et la Lune.

Envoyer facilement des données vers ou depuis la Lune

Le CommStar-1 est un satellite privé de relais de données qui est capable de retransmettre rapidement les radiofréquences et communications optiques entre la Terre et la Lune. Spécialement pensé pour les futures missions lunaires, il permettra ainsi d’envoyer facilement des données vers et depuis la Lune, voire même au-delà du satellite terrestre.

Ce premier satellite de communication est le fruit d’une étroite collaboration entre CommStar et Thales Alenia Space. Il est présenté comme la « plus grande plateforme de communication sur ou en orbite autour de la Lune, avec une grande partie de son espace, de son poids et de sa puissance consacrée à ces opérations de relais ». CommStar a également affirmé que le satellite sera capable d’offrir « des services avancés de communication de données, comparable à ceux dont disposent les consommateurs sur Terre aujourd’hui ».

Le lancement du satellite serait prévu pour 2023

Jusqu’à présent, les équipements nécessaires pour la communication entre la Terre et la Lune sont non seulement coûteux, mais également volumineux. Avec son satellite relais, CommStar souhaite « alléger » le travail des gouvernements et entreprises spatiales : « CommStar-1 est une étape importante pour le secteur privé dans l’accélération de la transition du gouvernement de la construction et de l’exploitation des infrastructures de communication financées par les contribuables en faveur d’un nouveau rôle de client », a indiqué la société.

Les services proposés par le CommStar-1 permettront aux agences gouvernementales et compagnies spatiales de faire l’impasse sur la mise en place d’un système de communication. Ils pourront ainsi économiser davantage de temps et de ressources, tandis que les vaisseaux qui transporteront les astronautes sur la Lune pourront voyager « léger ».

CommStar prévoit de lancer son satellite relais en 2023, et de le rendre pleinement opérationnel pour que la NASA puisse en profiter lors de sa mission lunaire. Si tout se passe bien, la société ambitionne ensuite de déployer un réseau de satellites de communication dans l’espace.