Tom Cruise projette de tourner un film dans l’espace avec la NASA et SpaceX 

L’industrie du cinéma ne cesse d’évoluer d’année en année. Cependant, certaines limites n’ont jamais été franchies jusqu’à présent. Aux dernières nouvelles, l’acteur Tom Cruise aurait accepté de jouer dans le premier film tourné dans l’espace.

Nous savons que l’idée de tourner dans l’espace n’est pas récente chez l’acteur de 57 ans. Lors d’une interview accordée au magazine Empire en 2018, James Cameron déclarait qu’il avait convaincu Tom Cruise de tourner en orbite terrestre, il y a une quinzaine d’années.

Le réalisateur aurait notamment décroché un contrat avec les Russes pour se rendre dans l’ISS pour tourner un documentaire en 2000. Et c’est à ce moment qu’il s’est dit qu’il pourrait aller plus loin en tournant un film avec Tom, qui a tout de suite accepté. Cependant, il devait d’abord passer par une formation d’ingénieur spatial pour faire de ce rêve une réalité.

Tom Cruise aurait déjà entamé les discussions avec la Nasa et Space X, la firme spatiale d’Elon Musk, pour la réalisation de son projet de faire un film dans l’espace. Dans un tweet, Jim Bridenstine, le directeur de la Nasa a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec la vedette de Top Gun pour un film dans la Station spatiale internationale.

« Nous avons besoin de médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques afin de faire des projets ambitieux de la Nasa une réalité », s’est enthousiasmé le directeur de l’agence spatiale américaine. Cependant, rien n’a encore été officialisé pour l’instant. Par ailleurs, aucune information n’a fuité concernant la réalisation et la production du film.

Tom Cruise a développé une passion pour le risque il y a quelques années. Sa passion se reflète notamment dans ses rôles dans les films d’action et d’aventure, dans lesquels il tourne lui-même ses cascades.

Le déclic aurait débuté en 2011, avec le film « Mission: Impossible – Ghost Protocol ». L’acteur avait accepté d’escalader la façade du Burj Khalifa, un gratte-ciel situé à Dubaï aux Émirats arabes unis, devenu en mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. À l’époque, la compagnie d’assurance de l’acteur aurait refusé que la star prenne un tel risque. Ainsi, son producteur aurait tout simplement signé avec un nouvel assureur pour régler le problème.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020