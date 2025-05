Je teste l’ampli home-cinéma Onkyo TX-RZ30 : un concentré de puissance pour votre salon

Depuis que j’ai décidé de transformer notre salon en mini-salle de cinéma (avec, je l’avoue, quelques batailles de décibels avec mon voisin), je suis sans cesse à la recherche du matériel parfait. Alors, lorsque la marque Onkyo m’a proposé de tester son nouvel ampli, j’ai dit oui, sans hésiter. Et c’est ainsi que j’ai mis la main sur l’Onkyo TX-RZ30, un ampli home-cinéma 9.2 canaux vendu au prix de 1 390 €* sur RueDuCommerce, Fnac, ou Darty. Vu ses promesses, j’étais curieuse de savoir si cet appareil valait vraiment son tarif. Je vous préviens immédiatement, il déménage et pourrait vous mettre en froid avec votre voisin, voire avec ceux plus éloignés. Du son, il en produit et peut-être même plus que je l’avais imaginé. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

En déballant le TX-RZ30, j’ai eu ce petit frisson de geekette passionnée. L’appareil est imposant (11,5 kg tout de même), mais il respire la qualité. Les finitions sont sobres, l’affichage discret et moderne. La connectique à l’arrière est pléthorique, mais parfaitement agencée. La télécommande fournie avec les piles inspire confiance, et le microphone de calibration me faisait déjà de l’œil. Bref, une première rencontre plutôt positive. Bon, je reconnais que je me suis interrogée sur l’utilité de toutes ces prises, car il propose des tonnes d’entrées, de sorties, etc. Une vraie bête de scène qu’un musicien rêverait sans doute de posséder.

Branchement et installation

L’installation, bien qu’un peu impressionnante à première vue, s’est révélée intuitive. Je l’ai relié à mes enceintes, mon vidéoprojecteur, mon vieux lecteur DVD, ma box et ma barre de son. Une fois les branchements faits, l’assistant d’installation m’a guidée pas à pas. Le calibrage Dirac Live, avec le micro fourni, a pris un peu de temps, mais quel résultat ! Mon salon n’avait jamais sonné aussi bien. Je vous déconseille de faire vos « tests-son » en soirée, ou en pleine nuit, ou alors, invitez vos voisins pour tester avec vous : il envoie du lourd !

Fonctionnalité 1 : L’audio Dolby Atmos et DTS:X

C’est LE gros plus de cet ampli. J’ai lancé le film Gravity en Dolby Atmos, et j’avais littéralement l’impression que Sandra Bullock tournait autour de moi. Le son en hauteur est bluffant. Idem pour Mad Max : Fury Road en DTS:X : des basses percutantes, une spatialisation exemplaire… J’avais l’impression de sentir le sable du désert dans mon salon. Le réalisme sonore est tout simplement saisissant, que ce soit pour les effets de profondeur ou les dialogues. C’est bien simple : chaque séance devient une expérience sensorielle. Même les vieux DVD semblent avoir repris vie ! Nous nous sommes offerts un petit visionnage des Matrix en DVD, et nous avons redécouvert ces films : génial !

Fonctionnalité 2 : La compatibilité 8K et 4K à 120 i/s

Ainsi, j’ai connecté la PS5 de mon fiston et il a lancé l’un de ses jeux Grand Thief Auto (GTA pour les intimes). Le son est fluide, sans aucune latence, et les détails sont saisissants. Le mode ALLM s’enclenche automatiquement pour optimiser la réactivité, et le VRR évite les effets de tearing. En clair, si vous êtes gameuse ou gameur, c’est du bonheur. Et, le QFT améliore encore la sensation de fluidité, même dans les scènes les plus intenses. Même sur un grand écran, les mouvements restent nets, et l’immersion est totale. Une vraie claque visuelle.

Fonctionnalité 3 : Le streaming et le multiroom

Spotify Connect, AirPlay 2, Deezer, Chromecast, Bluetooth bidirectionnel… tout y est ! Je passe d’une playlist Spotify dans le salon à une autre dans la cuisine en un clin d’œil. Le multiroom fonctionne à merveille avec mes enceintes compatibles Sonos. Et la qualité audio est toujours au rendez-vous, même en Bluetooth grâce à l’aptX HD. C’est un réel plaisir de lancer de la musique à la voix via Alexa ou Google Assistant. Et pour une soirée à « ne rien faire », je peux même diffuser une playlist apéro pendant qu’un podcast tourne ailleurs dans la maison.

Fonctionnalité 4 : Le calibrage Dirac Live

Je l’ai utilisé pour ajuster le son à ma pièce, qui est loin d’être parfaite (murs asymétriques, tapis à moitié, plafond en pente). Eh bien, le résultat est bluffant. Le rendu est net, les voix sont plus claires, les basses moins baveuses. On sent que le son est calibré pour notre environnement, pas juste pour faire du bruit. Un must-have pour tout audiophile exigeant. Même à faible volume, la restitution reste précise, équilibrée et agréable pour l’oreille. Pour mon mari, qui est malentendant, c’est un vrai bonheur de pouvoir enfin comprendre la totalité des sons qui sortent de son film, ou de sa série préférée… On se refait Prison Break sur Netflix, du coup !

Fonctionnalité 5 : La certification THX et IMAX Enhanced

Avec la double certification THX et IMAX Enhanced, le TX-RZ30 se positionne clairement dans le haut du panier. Les bandes-son des films sont restituées avec une précision et une dynamique incroyables. J’ai redécouvert certains classiques avec une intensité que je n’avais jamais ressentie, comme si la salle de ciné s’était installée à la maison. Ce label de qualité se sent réellement à l’écoute : tout est plus ample, plus riche, plus immersif.

Fonctionnalité 6 : Le contrôle vocal et l’application mobile

Je peux piloter l’ampli avec ma voix via Alexa ou Google Assistant, et franchement, c’est vraiment commode quand on a les mains prises. L’application mobile est complète, même si elle mériterait un petit lifting. Mais au quotidien, je change les sources, monte le son ou sélectionne une playlist sans avoir à chercher la télécommande. Le tout fonctionne de façon fluide, sans latence. Et ça, c’est le genre de petit confort qu’on apprécie au fil des jours. Oui, je suis une grande utilisatrice d’Alexa, et pourtant, j’y étais plutôt réfractaire quand elle est arrivée sur le bar du salon !

Tableau comparatif avec un concurrent direct

Fonctionnalité Onkyo TX-RZ30 Denon AVC-X3800H Canaux 9.2 (ou 5.2.4 / 7.2.2) 9.4 (ou 5.4.2 / 7.2.2) Puissance 100 W/canal 105 W/canal Vidéo 8K/60 i/s et 4K/120 i/s 8K/60 i/s et 4K/120 i/s Audio 3D Dolby Atmos, DTS:X, IMAX, THX Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced Calibrage Dirac Live Audyssey MultEQ XT32 Streaming Spotify, AirPlay 2, Chromecast Spotify, HEOS, AirPlay 2 Connectique HDMI 6 entrées / 2 sorties HDMI 2.1 7 entrées / 3 sorties HDMI 2.1 Contrôle vocal Alexa, Google Assistant, Siri Alexa, Google Assistant, Siri Prix indicatif 1 390 € 1 499 €

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Je l’utilise quotidiennement, que ce soit pour regarder des séries, des films, jouer ou écouter de la musique. Et honnêtement, c’est un plaisir à chaque fois. Je n’ai réellement pas grand-chose à lui reprocher à cet ampli, il est à la limite de la perfection, vous pouvez me croire sur écrits !

Les points forts

Une qualité audio et vidéo exceptionnelle

Une compatibilité totale avec les formats modernes (Dolby Atmos, 4K, 120 i/s, 8K, etc.)

Une interface fluide et claire

Le calibrage Dirac Live

La richesse des options de streaming et de connectique

Double certification THX / IMAX Enhanced

Contrôle vocal et multiroom performant

Les points faibles

Il chauffe un peu en usage prolongé (prévoir une bonne aération)

L’appli mobile pourrait être plus intuitive

Son poids : 11,5 kg, ça ne se déplace pas tous les jours !

Est-ce que je recommande le Onkyo TX-RZ30 ?

Clairement, oui. Si vous cherchez un ampli home-cinéma puissant, moderne, taillé pour le streaming, les jeux et les films immersifs, le TX-RZ30 est un excellent choix. Le prix de 1 390 €* est justifié au regard des performances et de la polyvalence. Vous pouvez le commander sur RueDuCommerce, Fnac, ou Darty. Il a clairement élevé d’un cran l’ambiance de nos soirées film à la maison. En bref ? C’est un véritable bijou technologique pour les amateurs de bon son, de belles images et d’immersion totale. Et vous, vous laisseriez-vous tenter par un ampli home-cinéma comme le TX-RZ30 d’Onkyo à 1 390 €* ?

Les caractéristiques techniques

Puissance : 100 W/canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)

Formats audio : Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, etc.

Vidéo : UHD 4K à 120 i/s, 8K à 60 i/s, Dolby Vision, HDR10+

Connectique : 6 entrées HDMI 2.1, 2 sorties HDMI, RCA, optique, coaxiale, RJ-45, USB, etc.

Streaming : Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth (aptX HD)

Multiroom : compatible DTS Play-Fi, Sonos, AirPlay 2

Contrôle vocal : Alexa, Google Assistant, Siri

Calibrage Dirac Live

Le contenu du colis reçu

L’ampli Onkyo TX-RZ30

Télécommande

Microphone de calibration Dirac Live

Câble d’alimentation

Notice et documentation

*Le prix a été relevé le 22 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par les sites vendeurs.

