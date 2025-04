J’ai testé les Soundcore AeroClip by Anker, les écouteurs qui ont détrôné mes AirPods

Il n’y a pas si longtemps, j’aurais juré que ma fille Méline ne quitterait jamais ses AirPods. Inconditionnelle du petit boîtier blanc signé Apple, elle les utilisait du matin au soir, et ne jurait que par eux. Alors, quand une agence de presse m’a proposé de tester les tout nouveaux Soundcore AeroClip by Anker, en exclusivité, j’ai immédiatement pensé à elle. Leur design original, leur promesse de confort et leur prix raisonnable (129,99 €* sur Amazon) m’ont séduite… et elle encore plus ! Elle peut porter ses écouteurs au travail toute la journée, alors ce test tombait à pic. Spoiler : elle les a adoptés sans regret – et moi, j’ai enfin récupéré un peu de calme dans la maison.

Ses premières impressions au déballage

À la réception, j’ai d’abord été séduite par le packaging : sobre, moderne, et surtout bien pensé. Le coloris se présente sous la forme d’une sorte de rose cuivré doux et élégant, et il a immédiatement plu à Méline. Dans la boîte, tout est là : les écouteurs Soundcore AeroClip, leur boîtier de charge, deux embouts en tailles M et L, et un câble USB-C. Premier point positif : cela sent la solidité et la qualité dès la prise en main. Le design en anneau ouvert est vraiment original, on est loin des écouteurs classiques intra-auriculaires. Ici, pas de bouchon qui s’enfonce dans l’oreille, et c’est justement là tout l’intérêt.

L’ensemble est léger, agréable au toucher, et donne une impression de robustesse bien pensée. Même les détails comme les embouts bien rangés ou le câble soigneusement plié montrent que le produit a été conçu avec soin. Méline, qui adore les objets à la fois esthétiques et fonctionnels, a immédiatement accroché. Et, entre nous, moi aussi !

Branchement et installation

Autre bon point : la connexion est hyper facile. Méline les a connectés à son iPhone en quelques secondes. Bluetooth 5.4, reconnaissance immédiate, et même possibilité de passer d’un appareil à un autre grâce à la connexion multipoint. Que ce soit avec son téléphone perso ou son ordi pro, elle bascule d’un clic. J’ai aussi noté qu’ils sont compatibles avec toutes les marques, Apple comme Android – de quoi plaire à tout le monde ! Pas besoin d’application obligatoire pour que ça fonctionne. Cependant, si on le souhaite, on peut la télécharger pour aller plus loin dans la personnalisation. L’installation ne nécessite aucune configuration complexe, tout est intuitif. En une minute à peine, les écouteurs étaient prêts à l’emploi. Pour une ado ou une adulte pressée, c’est clairement un gros avantage.

Un confort au quotidien

Ce qui saute aux oreilles, c’est le confort. La promesse du « port toute la journée » est clairement tenue. Grâce à leur design flexible en anneau ouvert, ces écouteurs se posent sur l’oreille sans pression. Pas d’insertion, pas de gêne. Le matériau est doux, et la chambre acoustique 37 % plus petite évite la sensation d’inconfort, même au bout de plusieurs heures. Méline peut les porter du matin jusqu’à la fin de sa journée de travail sans aucune douleur ni fatigue auditive, ni sensation de chaleur.

Elle bouge, court d’un poste à l’autre, décroche, enchaîne les visios, et ils tiennent parfaitement en place. Même en dansant un peu (oui, elle a essayé…), rien ne bouge. C’est une réussite pour celles et ceux qui en ont assez des écouteurs qui glissent ou qui oppressent les tympans. Et, honnêtement, le confort est un critère décisif à ce niveau de prix.

Une autonomie longue durée et charge express

Côté batterie, c’est aussi une belle surprise : 8 heures d’autonomie par charge, et 24 heures supplémentaires grâce au boîtier. Au total, 32 heures d’écoute sans avoir besoin de recharger. Et, en cas d’oubli (oui, ça lui arrive souvent…), un petit coup de charge rapide de 10 minutes lui redonne trois heures d’écoute. Hyper pratique pour celles qui vivent à 200 à l’heure (et ne pensent pas toujours à tout brancher la veille). Méline les utilise toute la journée sans jamais se poser la question de la batterie, même entre deux réunions. Le boîtier est compact, se glisse facilement dans un sac, et l’indicateur de charge est lisible. En comparaison avec ses anciens AirPods, elle note une bien meilleure gestion de l’autonomie. Bref, pas besoin de chargeur tous les soirs, et ça, c’est un vrai luxe.

Un son très correct (sauf pour les appels)

Le son ? Franchement bon. Les basses sont présentes, le son est clair, et les vidéos comme la musique passent très bien. Les haut-parleurs dynamiques de 12 mm, avec revêtement en titane et deux unités magnétiques, font bien le boulot. Seul bémol : le micro n’est pas aussi qualitatif. Lors des appels téléphoniques, Méline trouve que sa voix est un peu moins bien captée qu’avec ses anciens écouteurs.

Malgré les quatre micros intégrés et l’aide de l’IA, les appels manquent parfois de clarté. Elle n’a pas besoin de crier pour se faire entendre, mais dans un environnement bruyant, on perd un peu en précision. En revanche, pour les podcasts, les séries et les musiques en streaming, c’est top.

Contrôle tactile et application personnalisable

Méline aime aussi beaucoup le contrôle tactile. Un double tap pour mettre en pause ou décrocher, un triple tap pour changer de morceau ou rejeter un appel : c’est intuitif et bien pensé. Attention cependant, il faut appuyer avec un peu de force pour que la commande soit reconnue. Pour les plus pointilleuses, l’application Soundcore permet de personnaliser les commandes, d’ajuster l’égaliseur et de configurer les écouteurs à sa sauce. Un vrai plus !

Elle a, par exemple, adapté les touches pour ne pas décrocher par erreur. L’appli permet aussi de consulter le niveau de batterie ou de choisir un mode audio selon l’environnement. C’est simple à utiliser, et cela rend l’expérience bien plus agréable. On voit que tout a été pensé pour s’adapter à chaque utilisateur, même les plus exigeants.

Son verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à les observer de près (et à piquer une oreille de temps en temps), je dois dire que ces Soundcore AeroClip ont trouvé leur place dans notre quotidien. Méline les utilise tous les jours au travail, sans le moindre souci. C’est un produit qui a su se montrer à la fois fiable, confortable et plutôt bluffant.

Les points forts :

Confort exceptionnel, même après 8 heures de port

Design original et très joli en rose cuivré

Autonomie bluffante avec recharge express

Bonne qualité sonore, surtout pour la musique et les vidéos

Connexion rapide et multipoint

Légers et discrets, parfaits pour le bureau

Les points faibles :

Qualité moyenne du micro pour les appels

Le son ne se coupe pas quand on retire l’écouteur (à noter pour ceux qui en ont l’habitude)

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, clairement. Pour 129,99 €*, les Soundcore AeroClip by Anker tiennent vraiment leurs promesses. Même ma fille, grande fan des AirPods (deux fois plus chers !), les a adoptés sans regret. Si vous cherchez des écouteurs sans gêne intra-auriculaire, stables, jolis et performants, foncez. Et vous, seriez-vous prête à troquer vos écouteurs habituels pour ce modèle à clip au design innovant et au confort bluffant ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà testé ce type d’écouteurs ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Nom : Soundcore AeroClip by Anker

Poids : 51,6 g

Autonomie : 8 h + 24 h avec le boîtier

Temps de charge : 2 h (10 min = 3 h d’écoute)

Résistance à l’eau : IPX4

Bluetooth : 5.4

Haut-parleurs : 12 mm x 12 mm, titane

4 micros + IA pour les appels

Contrôle tactile + appli Soundcore

Connexion multipoint

Design en anneau ouvert – fil mémoire en titane

Le contenu du colis reçu

Les écouteurs Soundcore AeroClip

Un boîtier de charge

Deux paires d’embouts (M et L)

Un câble USB-C

