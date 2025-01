J’ai testé Play Hit d’ATM Gaming, le jeu musical qui m’a permis de massacrer mes enfants… avec style

Je collabore depuis quelques mois avec l’éditeur de jeu de société Play Hit, ATM Gaming, créateur de Trou Noir que je vous avais présenté dans cet article. Fin décembre et pour la soirée du 31, j’ai proposé à Léa, que je remercie au passage de m’envoyer le jeu Play Hit (17,90 €*). J’avais une petite idée derrière la tête : montrer à mes enfants de quoi j’étais capable en matière de musique ! Quand j’ai sorti la boîte de Play Hit sur la table du salon, mes deux enfants, la vingtaine bien tassée, m’ont lancé un regard dubitatif. « Un BlindTest ? Sérieusement maman, tu ne vas pas faire le poids… » Grave erreur. Ce qu’ils avaient oublié, c’est que « N’oubliez pas les paroles » est mon émission préférée et que mon cerveau est une playlist vivante de variété française, que ce soit face A ou face B d’ailleurs 😉. Résultat ? Un carnage musical et une revanche maternelle comme on en rêve. Allez, je vous raconte ce grand moment de gloire !

Première manche : échauffement vocal et fous rires garantis

Le jeu est super simple à comprendre : on forme deux équipes, on pioche des cartes et on enchaîne les défis musicaux à travers quatre manches différentes. BlindTest classique, questions pointues sur des tubes cultes, paroles à compléter… Bref, tout y passe. Dès les premières questions, je sentais le stress monter chez mes enfants. Entre les années 90 et 2000, je dois avouer que j’avais un léger avantage, eux venaient de naître ou ne l’étaient pas encore 😊. Un petit riff de « Zombie » des Cranberries, une intro de « J’envoie valser » de Zazie, et hop, un point pour maman. Mais là où j’ai vraiment brillé, c’est sur la variété française.

Ah, Jean-Jacques Goldman, BB Brunes, et même quelques tubes de Lara Fabian… Autant, vous dire que le micro imaginaire était bien entre mes mains. Les rires fusaient, les regards de défi étaient échangés, et chaque bonne réponse déclenchait une petite danse de la victoire de mon côté.

Deuxième manche : quand la culture musicale devient un sport de combat

Les manches s’enchaînent et deviennent de plus en plus tendues. On passe du simple BlindTest à des défis dans lesquels il faut retrouver les paroles exactes d’un refrain ou même deviner un titre à partir de quelques mots-clés. Autant, vous dire que mes années passées à chanter faux, mais avec passion devant N’oubliez pas les paroles ont payé.

Pendant que mes enfants hésitaient entre deux réponses, moi, je dégainais les bonnes réponses avec une assurance déconcertante. Inoubliables. À ce stade, l’ambiance était électrique, les points s’accumulaient. Mes enfants commençaient à murmurer : « C’est pas possible, elle triche… » Spoiler : non, je suis tout simplement incollable sur les hits de ma jeunesse !

Troisième manche : l’apothéose et la victoire écrasante (ou presque)

La dernière manche, c’était la cerise sur le gâteau. Une série de questions rapides et intenses où chaque seconde comptait. Le jeu devient un vrai sprint musical, et les réponses fusent dans tous les sens. Pourtant, malgré leur énergie débordante et leurs tentatives désespérées pour reprendre l’avantage, la couronne est restée solidement vissée sur ma tête. À la fin de la partie, après une dernière chanson fredonnée, le score final était sans appel : Victoire écrasante pour maman.

Mais au-delà du score, ce sont surtout les éclats de rire et les petites piques lancées pendant la partie qui resteront gravés dans ma mémoire. Mon fils m’a dit : « la prochaine partie, je fais équipe avec toi, j’en ai marre de perdre » !!! Et, je ne suis pas peu fière d’avoir joué seule contre deux équipes de deux joueurs !

Alors, Play Hit : un jeu à sortir pour vos prochaines soirées ?

Sans hésiter, OUI ! Play Hit est simple, rapide à prendre en main, et surtout hilarant. Que vous soyez fan de musique ou juste amateur, tout le monde peut jouer et s’amuser. Les manches variées, les défis ludiques et les petites rivalités entre équipes font de ce jeu un incontournable pour les soirées entre amis ou en famille. Et, vous, avez-vous déjà tenté de prouver à vos enfants (ou vos amis) que votre culture musicale est imbattable ? Un seul bémol : si l’on joue souvent, les questions reviennent forcément, ce qui laisse encore moins de chance à vos adversaires occasionnels. Pour contrer cet inconvénient, j’imagine fabriquer de nouvelles cartes, et j’aimerais pouvoir acheter des recharges, avec d’autres décennies musicales, par exemple… Si une recharge années 80 voit le jour, je l’achète immédiatement 🙂

Allez, je vous laisse, j’ai une playlist des années 2000, je pêche encore un peu sur le rap américain ! Je dois encore réviser pour notre prochaine revanche… Je vous rappelle le prix pour des heures de fous rires : 17,90 €*, actuellement en promotion. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 7 janvier 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Play Hit par ATM Gaming Un jeu qui teste votre culture musicale sans retenue ! Play Hit, un jeu musical simple et hilarant qui promet des heures de rires et de défis. Avec ses différentes manches – BlindTest, défis paroles et questions musicales – le jeu teste vos connaissances tout en créant une ambiance électrique. Accessible, ludique et rapide à prendre en main, Play Hit est parfait pour animer vos soirées en famille ou entre amis. User Rating: Be the first one !