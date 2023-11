À la recherche d’un nouveau jeu ? Découvrez notre test de Trou Noir, le défi de culture générale inédit !

Vous êtes à la recherche d’un nouveau jeu, qui changera du Trivial Pursuit, du Monopoly ou de La Bonne Paye, mais vous ne savez que choisir devant la pléthore de jeux qui s’offrent à vous. Léa, de chez AtmGaming / Juduku, nous a proposé de nous faire découvrir un nouveau jeu au nom évocateur : Trou Noir. Totalement inconnu jusqu’à ce jour, nous l’avons testé et plusieurs fois, mettant au défi toute la famille. Trou Noir se présente comme LE jeu de société où la victoire ne constitue pas l’objectif ultime, mais plutôt l’évitement de la défaite ! Plus de 1 200 questions de culture « très générale », allant de l’Histoire, aux clubs de football ou aux nombres de places assises au Stade de France. Un remue-méninge qui ne laisse pas indifférent. Voici notre retour d’expérience.

Présentation du jeu Trou Noir

L’objectif ingénieux du jeu est simple : répondez correctement aux questions de culture générale pour éviter de descendre sur l’échelle du Trou Noir. Chaque réponse incorrecte entraîne une perte de points, et le premier joueur à atteindre la case « Trou Noir » est déclaré perdant. À l’inverse, celui qui maintient sa position la plus élevée sur l’échelle remporte la partie, offrant ainsi une expérience de jeu compétitive et stimulante. Quand le jeu débute, nous sommes tous des superhéros très intelligents. Cependant, quelques tours plus tard, personne n’est à l’abri d’avoir le QI d’un poulpe ! Trou Noir se distingue par sa convivialité et sa rapidité. Une partie peut durer très peu de temps, et justement, c’est un atout, car impossible de s’y ennuyer. Par ailleurs, une partie en appelle généralement une seconde. Outre le fait de jouer en se posant tour à tour des questions, certaines cases permettent d’inverser le cours du jeu, offrant aux joueurs la possibilité tactique de pousser leurs adversaires vers le redouté Trou Noir.

Trou Noir, un jeu écoresponsable !

Ce jeu se destine plutôt aux adultes, certaines questions étant relativement difficiles pour les adolescents, à moins que ceux-ci disposent d’une grande culture générale. Nous apprécions particulièrement le fait que le jeu Trou Noir soit engagé vers l’écologie. Imprimé en Europe avec du papier écoresponsable, le jeu va au-delà du simple divertissement en reversant 1 % de ses bénéfices à des associations caritatives.

Notre avis sur le jeu Trou Noir

Sceptiques au départ, car habitués à ce type de jeu de questions de culture générale, nous avons été agréablement surpris par divers aspects de ce jeu :

Parties rapides qui évitent l’ennui comme ce peut être le cas sur des parties interminables.

Questions accessibles pour la plupart, même si certaines s’avèrent un peu compliquées.

Plus de 1 200 questions de culture générale sont proposées, couvrant des sujets incontournables et amusants, offrant ainsi un défi intellectuel stimulant. Nous avons joué plusieurs parties à quatre joueurs, et toujours avec les mêmes personnes. Il est assez drôle de voir que certains avaient la chance de tomber sur des questions relativement simples, quand d’autres tombaient dans le Trou Noir en quelques tours seulement. La partie se termine dès que le premier joueur est tombé dans le Trou Noir. Cependant, nous avons joué quelques parties avec le dernier survivant déclaré gagnant 😊. En revanche, et à l’unanimité, nous n’avons pas aimé les cartes Plus ou Moins, qui ne sont, selon nous, pas très claires dans les énoncés. La plupart du temps, soit nous les avons « zappées », soit nous avons dû reformuler la consigne, sans trop savoir si celle-ci était la bonne. Ce n’est qu’un détail personnel, et ces cartes vous plairont peut-être, mais nous, elles ne nous ont pas convaincus.

Pour le reste, nous passons de bons moments avec Trou Noir, et espérons que de nouvelles cartes pourront venir compléter le jeu. En effet, lorsque l’on a un peu de mémoire et que l’on joue souvent, nous retombons rapidement sur les mêmes questions et la partie perd quelque peu sa saveur initiale. Vous pouvez retrouver le jeu Trou Noir au prix de 29,99 €, une réduction de 3 € est disponible jusqu’au 30 novembre inclus. Pensez à cocher le coupon avant de mettre le jeu dans votre panier. Que pensez-vous de ce nouveau jeu ? Allez-vous craquer pour une nouvelle expérience ludique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Trou Noir - Jeu de Societe Jouabilité Tous les âges Rapport Qualité / Prix Un cadeau original pour de nouvelles aventures ludiques Trou Noir, un jeu très sympathique, avec des règles faciles à comprendre, et des parties qui se jouent rapidement.