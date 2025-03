ForgeMaster Dice, l’invention d’un dé magnétique pour les jeux de rôle et jeux de plateau

Les dés sont considérés comme des objets banaux. En conséquence, leur design n’a pas trop évolué depuis des décennies. Cela ne signifie pas pour autant que leur conception actuelle n’est pas sans défaut. Bien au contraire, leur fonctionnement basé uniquement sur les lois de la physique engendre parfois des lancers incohérents, entrainant un souci de randomisation. Or, l’idée est de s’appuyer uniquement sur le hasard. Face à cela, la jeune entreprise américaine Thorns Tavern, basée à Los Angeles, a créé un étonnant gadget qui vise à réinventer la conception des dés. Baptisé ForgeMaster Dice, celui-ci consiste en une innovation permettant notamment aux amateurs de JDR de profiter d’une expérience améliorée.

Conçus pour durer

Contrairement aux dés ordinaires en résine qui sont conçus pour être manipulés en plusieurs unités à la fois, les dés ForgeMaster Dice forment un seul élément. Il suffit de les tenir dans la main ou de les placer sur leur socle et de les tourner pour obtenir rapidement des résultats. En parlant de cela, Thorns Tavern propose en option deux poignées différentes, l’une en forme de revolver (The Arcane Revolver) tandis que l’autre, baptisé The Knuckler’s Fury, arbore une conception inspirée des poings américains. Les ForgeMaster Dice bénéficient d’une conception robuste et élégante associant aluminium de qualité aérospatiale, acier inoxydable et cuivre pur.

Des dés usinés CNC

Ces dés révolutionnaires sont ainsi conçus pour durer puisqu’ils ne risquent pas de se fissurer ou de s’écailler. Chaque d20 est doté d’un système magnétique en instance de brevet qui comprend 77 aimants. Ces derniers sont stratégiquement placés afin de garantir des tours équilibrés et justes en toutes circonstances. Pour assurer justement un équilibre parfait entre les composants, les ForgeMaster Dice sont fabriqués suivant un processus d’usinage CNC avec une tolérance de 0,01 mm. Les chiffres sont gravés au laser pour être faciles à lire même dans des conditions de faible luminosité.

Disponibles en précommande

Par ailleurs, Thorns Tavern a opté pour une conception modulaire personnalisable à volonté. Cela permet de customiser les couleurs, les chiffres et les matériaux pour une expérience jeu à la fois unique et prenante. Les ForgeMaster Dice sont proposés en précommande sur Kickstarter à partir de 99 dollars (~93 €) au lieu de 159 dollars (~150 €). À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les dés magnétiques de Thorns Tavern ont déjà amassé plus de 130 000 dollars (~122 000 €) sur un objectif de 5 000 dollars (~4700 €).

Les livraisons mondiales devraient commencer en juin prochain. Plus d’infos : kickstarter.com. Ces dés ont-ils attiré l’attention du joueur qui sommeille en vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .