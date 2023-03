Wyrmwood invente une table de salon modulaire pour les jeux de rôle, les jeux de plateau et les jeux de société

Wyrmwood est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication d’accessoires et de meubles en bois dédiés aux jeux de rôle, aux jeux de plateau et aux jeux de société. Elle est notamment connue pour ses dés, ses tours, ses plateaux et plus récemment pour sa table entièrement modulable. Ce meuble d’une grande qualité est fabriqué à la main et à la demande selon les envies des utilisateurs. En 2021, des milliers de livraisons ont déjà été effectuées. Mais la vente de ce produit s’est arrêtée depuis plus de deux ans. En 2023, cette société prévoit de procéder à la réédition de cette table ingénieuse tout en apportant de nombreuses améliorations afin de s’adapter aux besoins des consommateurs.

Le financement de ce projet

Ce fabricant américain utilise souvent la plateforme Kickstarter pour financer ses projets. Pour lancer sa table modulable en 2020, il avait fixé un objectif de financement à 1 million de dollars. À l’issue de la campagne, la cagnotte s’élevait à 8 millions de dollars grâce à 7 700 contributeurs. Cela était un succès incroyable. Aujourd’hui, Wyrmwood met une deuxième fois ce projet sur cette plateforme de financement participatif. Le nouvel objectif est d’atteindre 1 million de dollars jusqu’au 17 mars 2023 dans le but de relancer ce mobilier et ses diverses versions améliorées.

Il est bon de noter que cette société prévoit d’apporter un grand nombre d’améliorations à son projet initial. Par exemple, plus de 25 combinaisons de tailles seront possibles. Cela permettra aux utilisateurs d’obtenir le meuble qui convient parfaitement à leur maison et à leurs besoins. D’ailleurs, le fabricant envisage de lancer cette année son nouveau modèle de table modulaire de forme hexagonale.

Les possibilités de personnalisation de cette table de jeux de société

Cette société offrira aux utilisateurs la possibilité de sélectionner la taille de table adaptée à leurs attentes. En effet, elle proposera au choix :

Quatre longueurs : Mini, Small, Medium et large ;

Deux largeurs : Standard et Wide ;

Trois hauteurs : Coffee, Dining et Counter.

Selon leurs dimensions, les différents modèles de table pourront accueillir deux à dix personnes. En revanche, le modèle hexagonal possèdera une capacité de six personnes. Il mesurera 65 pouces de long et 57 pouces de large. D’ailleurs, la société projette aussi de commercialiser des kits de conversion. De quoi s’agit-il ? Grâce à ce kit, un utilisateur pourra avoir les pièces dont il a besoin pour agrandir sa table actuelle. Cela pourrait être nécessaire lors d’un déménagement vers une maison plus spacieuse.

La qualité de fabrication de ce meuble révolutionnaire

Les tables modulaires de Wyrmwood sont fabriquées avec du bois massif authentique et solide. Elles utilisent le système Topper constitué de pièces de bois légères et amovibles qui peuvent être reliées magnétiquement. On peut donc couvrir rapidement le jeu à l’heure du dîner. L’espace sous le plateau (4,5 pouces) permet d’y laisser les composants de jeu sans risque de les écraser. Notons que la table résiste parfaitement aux déversements grâce à ses joints en caoutchouc et à son revêtement. Outre cela, elle est équipée d’un système de rails magnétiques qui permet d’y fixer facilement les accessoires (porte-cartes, porte-jetons de poker, bureau des joueurs, rangements de composants de jeu, etc.). Les convives peuvent également y trouver des porte-gobelets, des ouvre-bouteilles, des supports pour les petits appareils (téléphones, écouteurs…). Plus d’informations : kickstarter.com