Wyrmwood Modular Gaming Table, une table spécialement conçue pour les amateurs de jeux de société

Si l’on en croit les résultats d’une campagne récemment terminée sur KickStarter, les jeux de société ont encore des adeptes ! Alors qu’ils espéraient récolter 1 million de dollars pour lancer la production de la Wyrmwood Modular Gaming Table, ce sont plus de 7700 contributeurs et 8 millions de dollars levés par la campagne !

La Wyrmwood Modular Gaming Table est un projet de table dédiée aux jeux de société… Un succès phénoménal pour cette table qui ne devrait pas arriver en France avant début 2022… En 24 heures, la campagne de crowdfunding récoltait 4 millions de dollars ! Wyrmwood Modular Gaming Table a probablement un bel avenir !

Qu’est-ce que la Wyrmwood Modular Gaming Table ?

La société Wyrmwood n’est pas novice en matière de jeux de société. L’entreprise américaine est spécialiste d’objets en bois ayant tous un lien avec les jeux de société. Boîtes de rangement, dés à jouer, tour de bois ou plateaux de jeux, tous les accessoires de Wyrmwood sont d’une qualité irréprochable. Les objets et meubles en bois de la firme sont d’ailleurs souvent fabriqués à la main et à la demande des clients…

La table de jeu renferme un « plateau secret » en son cœur ! Pensée pour pouvoir jouer directement dessus, elle intègre un renfoncement qui permet de jouer sur le plateau. Et si vous entamez une partie de Monopoly interminable, vous pourrez refermer votre table et reprendre plus tard… Elle peut aussi s’avérer parfaite pour réaliser des puzzles, on ne sait jamais où mettre un puzzle en attente de construction non ? Les chaises qui vont avec la table renferment aussi des rangements particuliers, bien utiles aux joueurs !

Crédit photo : Wyrmwood Gaming

Combien ça coûte ?

La qualité a un prix conséquent ! La table en version standard est proposée à 5000 dollars sans les chaises. Lors de la campagne elle était en prévente à 300 $, ce qui explique probablement le succès fulgurant de cette table de jeu unique au monde ! Il faudra également ajouter les frais de port qui ne seront déterminés qu’au moment de l’envoi !