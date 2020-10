Act1Up dévoile une table tactile renfermant des dizaines de jeux Hasbro (Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit…)

Si vous aimez les jeux de société, au fil du temps, vos placards se remplissent de jeux en tous genres. Monopoly, Yogi Guru et autres trésors pour passer de bons moments en famille. Si vous êtes conservateurs, les jeux peuvent s’amonceler rapidement.

Pour garder de la place tout en continuant à jouer à vos jeux préférés, la société Arcade1Up lance une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Au programme de cette campagne, une table tactile qui peut stocker des dizaines de jeux différents. Base de données et plateau de jeu, en même temps c’est une véritable innovation en partenariat avec Hasbro. Présentation.

Infiny Table c’est son nom ! Elle se présente comme une table basse disponible en deux tailles (24 et 32 pouces). Elle résiste à l’eau et aux chocs et regorge de nouveautés assez extraordinaires. L’écran tactile permet de réunir entre 1 et 6 joueurs autour de la table.

La rétroaction haptique permet d’ajouter de nouveaux niveaux d’immersion et de jouer avec vos amis à travers le monde. Il est possible de télécharger des jeux évidemment, mais également des puzzles ou des livres à colorier. Aucun n’abonnement n’est nécessaire, le paiement des jeux se faisant à l’unité.

Crédit photo : arcade1up

Grâce au zoom numérique, les jeux et graphiques sont en 3D et interagissent avec les joueurs. Les pieds sont amovibles, plateau ou table de jeu, c’est vous qui décidez. La plupart des jeux classiques comme le Monopoly, le Scrabble ou encore Pandemic ou Trivial Pursuit sont disponibles dans la table. Elle est livrée avec une trentaine de jeux de société et plus de 50 autres sont à télécharger.

Combien ça coûte ?

Malgré un coût conséquent de 427€, la campagne Kickstarter explose tous les compteurs. Alors qu’Arcade1Up s’était fixé un objectif de 42453€, le compteur affiche 711 163€ à l’heure où nous écrivons.

Pour le moment livrable en mars 2021 au Canada, Etats-Unis et Mexique, on ne sait pas si elle arrivera sur le marché français mais c’est une innovation révolutionnaire. Qui plus est avec des jeux Hasbro très connus ! Infiny Table fonctionne finalement sur le même principe qu’une liseuse… Mais, il reste à savoir si les ludophiles apprécieront de jouer sur du verre sans plus aucun contact avec le jeu réel ?

Promo Meilleure Vente n° 1 La Bonne Paye – Jeu de societe familial - Jeu de plateau – Version française Avec ce jeu de société incontournable, La Bonne Paye, à vous la belle vie si vous gérez bien votre argent !