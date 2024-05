Une invention qui transforme les tables en panneaux solaires qui fonctionnent à la lumière ambiante

L’énergie solaire est largement mise en avant dans la lutte contre le réchauffement climatique. En plus d’être abondante, elle est propre et renouvelable. Autant dire que les panneaux solaires photovoltaïques sont idéaux pour produire de l’électricité sans émettre du carbone. C’est d’ailleurs pour cette raison que de plus en plus d’entreprises se lancent sur ce marché particulièrement prometteur. En France, Jérôme Dufaur-Dessus est l’un de ces spécialistes qui s’efforcent de démocratiser l’énergie solaire. Preuve en est, cet ingénieur gersois a inventé un système photovoltaïque qui permet d’électrifier les tables des CHR (cafés, hôtels et restaurants). Le but étant de faire en sorte que celles-ci puissent également faire office de sources d’électricité pour alimenter ou recharger des dispositifs portables.

Fonctionne à la lumière ambiante

Jérôme Dufaur-Dessus a baptisé sa technologie Solar Top Charge. Celle-ci consiste en un système qui inclut de petits panneaux solaires à intégrer sur un plateau de table. En captant la lumière solaire, les petits modules produisent de l’électricité qui peut être utilisée pour recharger un smartphone, un casque Bluetooth, une montre connectée, etc. Du fait de leur taille réduite, les panneaux solaires développent une faible puissance. L’ingénieur français affirme cependant que ceux-ci sont capables de produire suffisamment d’électricité même dans un environnement qui n’est pas exposé directement au soleil. Autant dire que le Solar Top Charge devrait aussi faire ses preuves à l’intérieur.

Une solution ingénieuse

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les inventions comme celles-ci sont importantes en ces temps où nous devons mettre en œuvre des concepts innovants et durables pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. De plus, le Solar Top Charge est un moyen de rendre les tables des CHR plus utiles. Il s’agit d’une solution ingénieuse qui convient à n’importe quel type de table. « Notre innovation répond à un besoin croissant dans l’industrie CHR, où les clients recherchent constamment des moyens pratiques de recharger leurs appareils électroniques tout en profitant de leur expérience », affirme l’équipe derrière cette innovation française dans une publication sur le site onparticipe.fr.

À la recherche d’investisseurs

Effectivement, Jérôme Dufaur-Dessus et ses collaborateurs ont lancé une cagnotte sur le site mentionné ci-dessous afin de soutenir le lancement du produit. L’inventeur est également ouvert à toute proposition d’affaires qui favoriseraient le déploiement du Solar Top Charge sur le marché. De plus, il envisage d’octroyer des licences à des tiers pour leur permettre d’exploiter le concept à des fins commerciales. À noter que le système a remporté une médaille d’or et le prix de la Ville de Paris lors du Concours Lépine International Paris 2024. Plus d’infos : onparticipe.fr. J’imagine tout à fait cette invention à la table de mon café favori, et vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.