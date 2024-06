Risepro, une douche solaire « en sac à accrocher » pour le camping et le jardin

Si vous pratiquez le camping, et notamment celui en pleine nature, loin de tout accès à l’eau, et à l’électricité, vous connaissez peut-être déjà les systèmes de douches solaires « en sac ». Elles s’installent en quelques minutes, et vous permettent, sur votre emplacement ou près de votre van aménagé, d’avoir un point d’eau chaude à disposition. Cette eau peut servir à la douche, à la vaisselle, ou à toute autre utilisation, et peut s’avérer essentielle dans certains cas. Vous possédez un jardin ? Et, si ce sac de douche solaire, vous permettait aussi d’économiser sur votre facture d’électricité ? Décryptage.

Un petit sac portable à accrocher

La douche solaire présentée en sac à accrocher reste un accessoire essentiel de camping. Concrètement, elle se présente sous la forme d’un réservoir, fabriqué généralement en PVC, d’un tuyau d’eau sur lequel est installé un pommeau de douche. La matière de fabrication permet de chauffer l’eau jusqu’à 45° C pour certains modèles. Enfin, un système d’accrochage aide à suspendre le dispositif afin qu’il soit orienté pour un maximum d’ensoleillement.

Pour le camping et un usage domestique

Installer une douche solaire en sac dans votre jardin serait un geste écologique et économique. Si tant est que votre jardin soit sans vis-à-vis, ou que vous installiez des paravents, vous pourriez prendre votre douche dans le jardin. En revanche, il faudra veiller à utiliser des savons écologiques, afin de ne pas polluer les sols avec vos gels douches chimiques. Une douche solaire au jardin, et donc de l’eau chaude, peut vous permettre de rincer vos chiens après une promenade, de vous laver les mains après le jardinage, ou encore de l’utiliser pour laver votre terrasse. Quoi qu’il en soit, cette eau sera chauffée gratuitement.

Attention si vous remplissez votre réservoir d’eau de pluie, vous ne pourrez pas l’utiliser pour la douche, en France, c’est interdit ! Quant à l’utilisation, aucune explication nécessaire, vous accrochez, vous installez le sac au soleil, et vous profitez de l’eau chaude (ou tiède). Alors bien sûr, ce ne sera pas votre douche solaire qui vous fera gagner des centaines d’euros par an, mais quelques centimes, et un petit geste pour la planète ! Grâce à l’eau chauffée par le Soleil, vous réduirez la consommation de votre chauffe-eau. Et, puis, une douche prise à l’extérieur, c’est extrêmement agréable, vous devriez essayer !

Un modèle à seulement 20 euros

Ce sac de douche solaire RISEPRO est conçu avec des matériaux de qualité supérieure, respectueux de l’environnement et garantissant l’absence de fuites. Les matériaux utilisés sont non toxiques et sans danger pour la santé humaine, assurant également une durabilité exceptionnelle du sac. Notre choix se porte sur ce modèle à vous présenter pour plusieurs raisons. Le réservoir de 40 litres est un bon compromis si vous envisagez de l’utiliser réellement comme douche de jardin. La plupart des autres modèles présentent un réservoir de 20 litres, ce qui semble un brin léger. Le capteur de température intégré sur la façade nous paraît judicieux, car cela vous permettra de connaître la température, et surtout de ne pas gaspiller d’eau pour savoir si elle est assez chaude pour une douche ! Enfin, le pommeau de douche avancé dispose d’un interrupteur « marche/arrêt » facile à utiliser, procurant un débit d’eau réglable de faible à élevé, pour une expérience de douche encore plus agréable et personnalisée.

